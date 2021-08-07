Брифинг научных новостей: Россия обвиняет программный сбой после того, как космическая станция ненадолго вышла из-под контроля; Американский сторожевой пес отвергает протест Blue Origin по поводу контракта НАСА на Луну и многого другого

Ниже приводится краткое изложение текущих сводок научных новостей.

Россия обвиняет программный сбой после того, как космическая станция ненадолго вышла из-под контроля

Российские космические чиновники заявили в пятницу, что программный сбой и возможность потери внимания человека являются причиной выхода Международной космической станции из-под контроля, но в настоящее время ведутся работы по активации недавно подключенного устройства в центре аварии. . Реактивные двигатели на российской исследовательской установке “Наука” непреднамеренно перезапустились в четверг всего через несколько часов после стыковки с космической станцией, в результате чего орбитальная застава полностью сошла с рельсов из своего обычного полетного положения в 250 милях над Землей с семью членами экипажа на борту.

Американский сторожевой пес отклонил протест Blue Origin против лунного контракта NASA

В пятницу наблюдательный орган правительства США встал на сторону НАСА в связи с его решением выбрать единственного провайдера для высадки на Луну, отклонив протест Blue Origin и подрядчика Dynetics Inc. НАСА было вынуждено предложить несколько наград. Счетная палата правительства (GAO) заявила, что «отклонила аргументы протеста о том, что НАСА действовало ненадлежащим образом при присуждении одной награды SpaceX».

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