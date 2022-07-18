Брифинг новостей науки: НАСА и Роскосмос подписали соглашение о совместном полете космической станции — Роскосмос; Путин поручил внести изменения в Роскосмос

Ниже приводится краткое изложение текущих сводок научных новостей.

Путин поручил внести изменения в Роскосмос

В пятницу президент Владимир Путин распорядился о перестановках в Российском космическом агентстве, назначив Юрия Борисова, бывшего вице-премьера и заместителя министра обороны, вместо Дмитрия Рогозина на посту его главы. Об этом изменении было объявлено незадолго до того, как Роскосмос объявил о подписании эпохального соглашения с НАСА об объединенных полетах и ​​экипажах на Международной космической станции (МКС) — редком примере сотрудничества между Россией и США в период острой военной напряженности. на Украине.

НАСА и Роскосмос подписали соглашение об обмене полетами на космическую станцию ​​Роскосмос

НАСА и российское космическое агентство «Роскосмос» подписали долгожданное соглашение об объединении полетов на Международную космическую станцию, что позволит российским космонавтам летать на борту космического корабля американского производства в обмен на то, что американские астронавты смогут подняться на борт российского «Союза», сообщили агентства в пятницу. «Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции», — говорится в заявлении Роскосмоса. цели».

(По материалам агентств.)