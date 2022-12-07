Брифинг по средам — The New York Times

Организация Трампа признана виновной в схеме налогового мошенничества
Бизнес с недвижимостью был для семьи Дональда Трампа Вчера он был осужден по 17 пунктам обвинения в финансовых преступлениях, включая налоговое мошенничество.в заметный упрек компании бывшего президента и то, что прокуратура назвала «культурой мошенничества и обмана».
Обвинительный приговор, который был вынесен после более чем дня совещаний присяжных в Верховном суде штата Нью-Йорк на Манхэттене, стал результатом давней схемы, в рамках которой организация Трампа раздавала диковинные роскошные привилегии, такие как роскошные квартиры и роскошные автомобили. некоторым руководителям. Хотя максимальный штраф, который грозит компании, составляет 1,62 миллиона долларов — едва ли это финансовый похоронный звон, — это очень публичная оценка для Trump Organization.
Не собираясь предъявлять обвинения бывшему президенту, прокуроры называли его имя на протяжении всего месячного судебного разбирательства, говоря присяжным, что он лично заплатил за некоторые услуги и даже согласился с важным аспектом плана.
Капли: Осуждение компании — наряду с заявлением обвинения о том, что Трамп «прямо наказал налоговое мошенничество» — может отразиться на президентской гонке 2024 года и заложить основу для более широкого уголовного расследования деловой практики Трампа.
Украина наносит удар по России
После девяти месяцев российских бомбардировок городов и поселков Украина пострадала Россия нанесла три удара за два дня, знаменуя собой более смелую фазу украинских атак с использованием дальнобойного оружия и не сдерживаемых страхом возмездия. Украина теперь имеет доступ вглубь России и теоретически может нанести удар по Москве, если захочет.
Украина бомбила авиабазы в 300 милях от ближайшей украинской территории, продемонстрировав свою способность уклоняться от российской ПВО и наносить по ней точные удары. Как российское правительство, так и высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявили, что удары были нанесены Украиной с помощью беспилотников.
Правительство Украины публично не взяло на себя ответственность за забастовки. Но среди официальных лиц и гражданских лиц широко распространено мнение, что, если не считать ядерной эскалации, Россия мало что может сделать по отношению к Украине в ответ на то, что она еще не сделала, нанося волны ударов по энергосистеме страны и другой инфраструктуре.
Детали: Министерство обороны России заявило, что для ударов использовались реактивные беспилотники советской эпохи. Эксперты по вооружениям сказали, что этим самолетом, вероятно, был Туполев Ту-141 Стриж, разведывательный беспилотник, впервые разработанный Советским Союзом в 1970-х годах, который, по словам аналитиков, может летать со скоростью 600 миль в час на малых высотах.
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США заняли осторожную позицию в отношении ударов, заявив лишь, что не поощряют Украину атаковать российские объекты за пределами своих границ. Об этом заявил представитель МИД.
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Российские политические эмигранты изо всех сил пытаются найти свою роль в конфликте, развязанном их народом, особенно в государствах, которые были Когда-то он был под контролем Москвы..
Он отверг дело об убийстве Хашогги
Федеральный суд США Он отклонил иск против наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Королевство Саудовская Аравия в связи с убийством саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашогги после того, как министерство иностранных дел определило, что принц пользуется иммунитетом в качестве главы государства или правительства. Хашогги был убит во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.
В сентябре отец принца Мухаммеда, король Салман, назначил принца премьер-министром Саудовской Аравии. Этот шаг формализовал его роль правителя королевства, хотя король остается главой государства. Некоторые официальные лица США и аналитики заявили, что король, похоже, принял решение обеспечить принцу неприкосновенность в этом деле.
Государственный департамент попросил суд продлить его для принятия законного решения, а затем 17 ноября представил в Министерство юстиции заявление о том, что принц Мухаммед должен быть «привит во время пребывания в должности». В письме говорится, что Государственный департамент не занял позицию по самому иску, и вновь заявляет о своем «безоговорочном осуждении гнусного убийства».
Детали: В иске суд заявил: «Несмотря на дискомфорт суда, в свете обстоятельств назначения бин Салмана и заслуживающих доверия утверждений о его причастности к убийству Хашогги, Соединенные Штаты сообщили суду, что он неприкосновенен, и поэтому бин Салман право на неприкосновенность главы государства».
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Рождественская музыкальная игра
Праздничная музыка всегда была большим бизнесом. По оценкам Billboard, в 2018 году только в Соединенных Штатах он ежегодно собирает 177 миллионов долларов. Но Потоковая передача отправлена.
За неделю до Рождества в прошлом году праздничные песни составляли 10 процентов всех музыкальных потоков в США, а в канун Рождества умные колонки Amazon Alexa получили 35 миллионов голосовых запросов по всему миру на сезонную музыку.
Дэвид Фостер, продюсер Golden Touch, работавший над популярными праздничными альбомами, поделился своими тремя правилами рождественской музыкальной игры:
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Зрители предпочитают старую классику и мало интересуются новыми песнями.
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Певцы не должны слишком далеко отходить от мелодии.
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«Вы не можете быть слишком банальными на Рождество. Вы получаете совершенно бесплатный пропуск».
Фостер подчеркнул важность первого правила, заявив, что его нарушение может привести к провалу любого праздничного альбома. «Вообще люди хотят слушать старые песни, — сказал он. «Они не хотят слышать, как автор песен вроде меня пишет песню о сидении у камина, Санта-Клаусе, спускающемся по дымоходу, на улице снег…»
Играй, смотри, ешь
что ты готовишь
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».