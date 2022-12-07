Брифинг по средам — The New York Times

Организация Трампа признана виновной в схеме налогового мошенничества

Бизнес с недвижимостью был для семьи Дональда Трампа Вчера он был осужден по 17 пунктам обвинения в финансовых преступлениях, включая налоговое мошенничество.в заметный упрек компании бывшего президента и то, что прокуратура назвала «культурой мошенничества и обмана».

Обвинительный приговор, который был вынесен после более чем дня совещаний присяжных в Верховном суде штата Нью-Йорк на Манхэттене, стал результатом давней схемы, в рамках которой организация Трампа раздавала диковинные роскошные привилегии, такие как роскошные квартиры и роскошные автомобили. некоторым руководителям. Хотя максимальный штраф, который грозит компании, составляет 1,62 миллиона долларов — едва ли это финансовый похоронный звон, — это очень публичная оценка для Trump Organization.

Не собираясь предъявлять обвинения бывшему президенту, прокуроры называли его имя на протяжении всего месячного судебного разбирательства, говоря присяжным, что он лично заплатил за некоторые услуги и даже согласился с важным аспектом плана.

Капли: Осуждение компании — наряду с заявлением обвинения о том, что Трамп «прямо наказал налоговое мошенничество» — может отразиться на президентской гонке 2024 года и заложить основу для более широкого уголовного расследования деловой практики Трампа.