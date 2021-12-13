Бродвей в Колумбусе представит ‘Скрипач на крыше’

Поколения определили фильм 1905 года «Скрипач на крыше» о бедной семье, которая переживает перемены.

Общество исполнительских искусств Колумбуса и Бродвей в Колумбусе представят всеми любимый Национальный тур классических искусств, который откроется 14 декабря в театре Palace.

Первоначальные исполнители заявили, что ставят мюзикл о еврейской семье. «Это важно, потому что каждый может иметь к этому отношение», — сказала руководитель тура Сари Кеттер.

Композитор Джерри Бук, автор текстов Шелдон Харник, композитор Джозеф Штайн и хореограф Джером Роббинс создали мюзикл 1964 года, известный песнями «Если бы я был богатым человеком», «Сват, Сват», «Чудо чудес» и «Восход, закат» «За жизнь» и открывающая «Традиция» — из рассказов идишского автора Шолама Алешема о Тэффи Дерриманн, его жене и пяти дочерях из русской еврейской деревни.

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«Основанный на сценарии, истории и персонажах, это отдает дань уважения этой мощной и яркой постановке и позволяет увидеть, насколько хорош был оригинал», — сказал Кеттер.

Как руководитель тура, Кеттер стремится воплотить в жизнь видение удостоенного премии Тони бродвейского режиссера Бартлетта Шера («Южный Тихий океан», «Король и я»), который организовал бродвейское возрождение «Скрипача» в 2015–2016 годах, чтобы смоделировать этот тур. . Израильский хореограф Хофш Шехтер воссоздал танец, вдохновленный работами Рубенса.

«Что Бартлетт привносит в эту пьесу, так это комедия, трагедия и все промежуточные моменты, но всегда из очень реального места», — сказала Кеттер, которая также была помощником режиссера-постановщика Cheers Broadway.

Чарльз Ишервуд, критик New York Times, назвал это восстановление «замечательным».

Ишервуд пишет: «Как Бартлетт Шеер руководил со своей обычной чувственностью, … это разноцветное театральное представление переходит к захватывающему дух финалу … в соответствии с акцентом постановки на эмоциональную основу музыки, а не на морозную струю музыки. нахальная комедия «. .

После более 500 выступлений в рамках национального турне звезда израильского кино и телевидения Иехезкель Лазаров не уставал играть роль Теви. «Тевье обладает всеми цветами мира, которые только может пожелать актер», — сказал Лазаров.

Он заботится обо всем от всего сердца: о дочерях, о жене, о своей религии, о Боге, о будущем. … а отсюда — разочарование, гнев и любовь «.

Часто актер пьес, Лазаров исполнил несколько мюзиклов.

«Скрипач» занимает свое место в израильской культуре, прямо на вершине мюзиклов. Но когда я рос в Израиле в 90-х, вы даже не могли сказать слово «музыкант» как актер, потому что в искусстве это считалось неправильным. Лазаров сказал … популярно, но поверхностно.

«Но работая с Бартом, который очень серьезно относится к« Фидлеру », и как к трагической пьесе, я чувствую себя более сильным, чем все другие серьезные пьесы, которые я играл в моей жизни», — сказал он.

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Его приверженность подкрепляется историей его семьи, разительно совпадающей с историей Тевье и других семей, столкнувшихся с антисемитскими погромами в их русской деревне Анатевка.

«Я из религиозной семьи с историей беженцев, — сказал Лазаров, — моя история совпадает с этой».

Чтобы избежать погромов и дальнейшего преследования евреев, его дедушка и бабушка покинули Россию в 1930-х годах вместе с 11 братьями и сестрами и их матерями.

«Это корни того, что я приношу, возможно, в моих жилах, в шоу», — сказал Лазаров.

Женившись на женщине-нееврейке из-за некоторых возражений семьи, Лазаров сказал, что он лучше понимает драматические конфликты между свободно избранной любовью и еврейской традицией браков по договоренности с женихами.

«Это делает историю очень личной… Моя история такая же, как и история дочери Теви Шавах (которая ушла, чтобы выйти замуж за неофициального русского), — сказал он.

«Я знаю, как я отношусь к тому, что меня не принимают и у меня есть этот конфликт с семьей, хотя сегодня все любят и принимают мою жену», — сказал он.

Майти Озал, католик испанского происхождения, с легкостью опознал своего персонажа, жену Тиффи Гулд.

«Для меня вера очень важна, поэтому есть много вещей, к которым я могу относиться как человек веры. Гулд, очень трудолюбивая, движется своей верой», — сказал Озал.

С того момента, как Гулд просыпается, она выполняет свои ежедневные религиозные обязанности и ритуалы.

«Когда Гулд молится и покрывает голову, ей приходится мыть и готовить хлеб, а также общаться со своим мужем и дочерьми определенными способами», — сказал Озал.

Одна из ее любимых песен — «Субботняя молитва».

«Это песня о субботней медитации, момент огромного облегчения для Гулд после всей еврейской недели в ее стремлении к субботе», — сказал Озал.

Озал оценила этот счет с тех пор, как выросла в своей родной Испании.

Мой отец любил песню Fiddler, и мы пели ее по воскресеньям. Он исполнил все мужские роли, а я — все женские «.

По иронии судьбы, позднее отказ ее отца от ее театральных амбиций привел к более глубокому пониманию Озалом музыкальных тем.

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Он хотел, чтобы я был юристом, а я стал юристом против своей воли. … послушный 27 лет своей жизни, я восстал и переехал в Соединенные Штаты, чтобы заняться своей страстью, которой была не мужская, а карьера (театральная). — сказал Озал.

«Как и Тиффи, после тяжелого периода разногласий мой отец наконец занялся моей актерской карьерой, дав мне отличный совет и поддержку в последние месяцы своей жизни», — сказала она.

Непрерывность контактов Бо с евреями и неевреями, поколение за поколением, не удивляет Алана Финкельштейна, бывшего исполнительного директора Еврейского общинного центра в Колумбусе и бывшего президента / генерального директора JCC Северной Америки.

«Это один из самых универсальных мюзиклов всех времен, потому что он о семье, вере, расовой принадлежности и истории», — сказал Финкельштейн.

«Каждому отцу нравится, когда у Тевье мудрость и любовь к своим детям. Его способность сгибаться, но только пока, обращается к родителям», — сказал он.

Он сказал, что история и темы все еще находят отклик во многих семьях, отметив, что некоторые родители все еще не хотят, чтобы их дети женились на «этом».

Однако «скрипач» может глубоко тронуть евреев.

«Это заложено в моей ДНК, и это может быть любая история моего деда. У многих евреев есть предки, которые выросли в условиях крайней нищеты в трущобах, таких как Анативка», — сказал Финкельштейн.

Как музыкальный руководитель Gallery Center Players Musicals Финкельштейн хорошо знает «Скрипач». Из пяти постановок, которые он снял за шесть десятилетий, три были выполнены в Gallery Players.

«Почти вся музыка, которую я написал, была плохой песней или двумя, но на этом шоу нет плохой песни», — сказал он. «Сколько других классических мюзиклов имеют такое качество и глубину? Не так много».

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С первого взгляда

Бродвей в Колумбусе и Ассоциация исполнительских искусств Колумбуса представят «Скрипач на крыше» в 19:30 14-16 декабря; 20:00 17 декабря; 14 и 20 часов 18 декабря; и 13 и 18:30 19 декабря в Palace Theater, 34 W Broad Street. Билеты стоят от 36 до 114 долларов в билетном центре CBUSArts (614-469-0939, www.cbusarts.com)