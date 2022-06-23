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Брошенный детеныш и жертва российской торговли дикими животными начал новую жизнь в Италии

23 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Молодой лев начинает новую жизнь в заповеднике дикой природы в Италии после того, как его нашли брошенным детенышем в России.

По данным Фонда «Рожденные свободными», детеныш по имени Симба был спасен от незаконной торговли дикими животными.

Симба был истощенным и больным, когда его обнаружили в картонной коробке в заброшенном подмосковном гараже в 2020 году.

Ему было всего несколько недель, и у него почти не было меха из-за кожного заболевания, и он был настолько слаб, что едва мог стоять.

Говорит фонд «Рожденные свободными», который помог организовать поездку Асада в Западную Европу всего за несколько месяцев до начала войны.

А спасли молодого человека летом 2020 года на окраине Москвы волонтеры.

Его доставили в Фонд больницы дикой природы, где его вылечили, и его состояние здоровья вернулось.

Но замкнутого пространства оказалось недостаточно: Симбе нужен был новый дом.

С «Рожденными свободными» связались и решили спланировать лучшую жизнь для Асада. В процессе продолжались часы оценки и ухода с участием специалистов из центров дикой природы в трех странах.

Born Free спас многих других львов в течение почти четырех десятилетий.

Ранее в этом году она отбила четыре Цирковые львы, известные как «страховые львы».Он привез их из Франции в заповедник Борн Фри в Шамвари в Южной Африке.

Симба был переведен в Центр спасения дикой природы Natuurhulpcentrum в Бельгии в декабре 2021 года.

Пока о нем позаботилась команда специалистов, Рожденный Свободным организовал для него постоянный дом в заповеднике Animanatura Wild Sanctuary в Тоскане, Италия.

В прошлый понедельник (13 июня) Симба начала свое 800-километровое путешествие из Бельгии в Италию.

Теперь он прибыл и размещен во временном сарае, в то время как была построена новая специально построенная территория, для которой Born Free подал апелляцию.

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«Рожденные свободными всегда отстаивали важность каждого отдельного дикого животного. Симба является символом этого. Это пример того, почему львы спасены от наихудших форм человеческой эксплуатации — от торговли дикими животными, цирков, зоопарков или консервированных животных. охота», — сказал Уилл Трэверс, генеральный директор компании «Will Travers.Born Free» и соучредитель Уилла Трэверса, коммунальные услуги — очень важны для всех нас в Born Free.

Благотворительная организация, назвавшая 2022 год «годом льва», заявляет, что «никогда не было более важного времени для защиты и расстановки приоритетов» будущего животных.

В шестидесятых, когда фильм Их матери родили их бесплатно В дикой природе насчитывалось около 200 000 львов. В отчете добавляется, что сегодня осталось не более 20 000 человек — разрушительное падение на 90 процентов всего за 55 лет».

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