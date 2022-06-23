Молодой лев начинает новую жизнь в заповеднике дикой природы в Италии после того, как его нашли брошенным детенышем в России.

По данным Фонда «Рожденные свободными», детеныш по имени Симба был спасен от незаконной торговли дикими животными.

Симба был истощенным и больным, когда его обнаружили в картонной коробке в заброшенном подмосковном гараже в 2020 году.

Ему было всего несколько недель, и у него почти не было меха из-за кожного заболевания, и он был настолько слаб, что едва мог стоять.

Говорит фонд «Рожденные свободными», который помог организовать поездку Асада в Западную Европу всего за несколько месяцев до начала войны.

А спасли молодого человека летом 2020 года на окраине Москвы волонтеры.

Его доставили в Фонд больницы дикой природы, где его вылечили, и его состояние здоровья вернулось.

Но замкнутого пространства оказалось недостаточно: Симбе нужен был новый дом.

С «Рожденными свободными» связались и решили спланировать лучшую жизнь для Асада. В процессе продолжались часы оценки и ухода с участием специалистов из центров дикой природы в трех странах.

Born Free спас многих других львов в течение почти четырех десятилетий.

Ранее в этом году она отбила четыре Цирковые львы, известные как «страховые львы».Он привез их из Франции в заповедник Борн Фри в Шамвари в Южной Африке.

Симба был переведен в Центр спасения дикой природы Natuurhulpcentrum в Бельгии в декабре 2021 года.

Пока о нем позаботилась команда специалистов, Рожденный Свободным организовал для него постоянный дом в заповеднике Animanatura Wild Sanctuary в Тоскане, Италия.

В прошлый понедельник (13 июня) Симба начала свое 800-километровое путешествие из Бельгии в Италию.

Теперь он прибыл и размещен во временном сарае, в то время как была построена новая специально построенная территория, для которой Born Free подал апелляцию.

«Рожденные свободными всегда отстаивали важность каждого отдельного дикого животного. Симба является символом этого. Это пример того, почему львы спасены от наихудших форм человеческой эксплуатации — от торговли дикими животными, цирков, зоопарков или консервированных животных. охота», — сказал Уилл Трэверс, генеральный директор компании «Will Travers.Born Free» и соучредитель Уилла Трэверса, коммунальные услуги — очень важны для всех нас в Born Free.

Благотворительная организация, назвавшая 2022 год «годом льва», заявляет, что «никогда не было более важного времени для защиты и расстановки приоритетов» будущего животных.

В шестидесятых, когда фильм Их матери родили их бесплатно В дикой природе насчитывалось около 200 000 львов. В отчете добавляется, что сегодня осталось не более 20 000 человек — разрушительное падение на 90 процентов всего за 55 лет».