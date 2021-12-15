Брынчик рассказал о спорте вне политики перед боем с россиянином в Киеве

Деннис Перинчик / instagram.com / Prinschek

Деннис Перинчик вернулся на ринг 18 декабря. Украинский боксер поделился своими прогнозами перед боем и рассказал о своем родном городе.

Перинчек: бокс — благородный вид спорта

33-летний украинский боксер ответил на вопрос о своем родном городе Сорокино (бывший Краснодон). Денис Перникчик уверенно ответил, что регион, в котором он родился, принадлежит Украине.

Он подчеркнул, что население всегда поддерживало и поддерживало Украину. Приншек заявил, что местные заложники ситуации, которая возникла между Украиной и Россией.

В следующем поединке Денис проведет свой бой против россиянина Исы Чанева. Таким образом, украинский боксер может испытать дополнительное давление со стороны из-за межгосударственной войны. Он и его команда хотят, чтобы спорт был вне политики. К тому же бокс — вид спорта благородный.

Я из Краснодона (ныне Сорокино) Луганской области. Она на моей земле. Конечно, давление есть. Но мы бы хотели, чтобы спорт был вне политики. Бокс — благородный вид спорта. Там все будет понятно, красиво, грамотно, мужественно,

— сказал Приншек.

«Я голоден и готов идти до конца»

Денис призвал всех понаблюдать за его поединком против соперника из России. Сборная Украины по боксу обещает всем болельщикам интересный бой, а выход Беринчика на ринг вновь всех удивит.

Украинец подчеркнул сильную сторону своего будущего соперника. Беринчик наблюдал за боями россиянина, у которого сильный удар. По словам Дениса, Шанев не из тех боксеров, которые будут подавать номер и бросать белое полотенце.

Чанев — интересный соперник. Его сила в том, что у него есть удар, который может упасть. Он злой и могущественный. Русский не будет обслуживать комнату, не вернется домой и не бросит полотенце. Давно не занимаюсь боксом, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, поэтому здесь может быть любой результат.

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Беринчик — Чаниев: Что было известно до боя

В последний раз украинский игрок выходил на ринг в марте 2021 года. Приник нокаутировал Хосе Санчеса в трех раундах.

Затем он дрался голыми кулаками против Артема Лобова. В этом необычном для себя противостоянии он также победил после того, как противник отказался войти в пятый ход.

Сражение с Шаниевым будет происходить на Украине, а точнее в Броварах. 18 декабря Денис попытается победить своего соперника.

Напомним, Беринчик должен был вернуться на ринг в ноябре. Но тот бой был отложен из-за травмы украинца.

В последнем бою Чаниев сверг Нуртаса Азбенова.

Накануне поединка российский боксер назвал встречу с украинцем самой важной в своей карьере.



