Канадец Брэд Джошо и его товарищи по команде во вторник потерпели дополнительное поражение со счетом 7:6 от Сергея Глухова из Олимпийского комитета России.

Гушу (5-3) мог получить очко в плей-офф, победив Китайскую Республику (4-4).

«Это был разочаровывающий матч, — сказал Джошви после матча. — Мы потеряли много моментов». «Мы могли забить два или три раза в первых пяти или шести матчах, а потом каждый раз казалось, что мы сдаемся».

«Сергей [Glukhov] Он сделал несколько хороших бросков, чтобы отобрать у нас, как только мы дали ему шанс. Так что благодаря ему он сыграл очень хорошо».

Сборная Китайской Республики обыграла Канаду со счетом 7:6 в овертайме. Гошио и Канада сейчас идут со счетом 5: 3 к обязательной победе в финале против Великобритании. #cbccurl 🇨🇦🥌 pic.twitter.com/3rgs36S6dw И[مدش].Встроить твит

В полуфинал выходят только четыре лучшие команды по итогам круговой системы.

Заняв третье место, Гошуи победил британца Брюса Моуата в среду в 20:00 по восточноевропейскому времени, его последний матч Tour robin, и обеспечил Канаде продвижение к медали.

«Завтра мы отдохнем. Мы отдохнем и порадуемся за тех, кого нам нужно подбодрить, чтобы посмотреть, пойдет ли все по-нашему, но наша судьба все еще в наших руках», — сказал Гошуй.

«Мы должны выиграть нашу последнюю игру, но нам предстоит тяжелая игра против Великобритании, так что [we will] Просто убедитесь, что мы готовы к этому. Надеюсь, хорошая тренировка завтра вернет нас туда, где мы должны быть».

Канада выйдет в полуфинал, несмотря на проигрыш Великобритании, если и Швейцария, и Китайская Республика проиграют финал в матче малиновки. Сборная Швейцарии сыграет со Швецией, а россияне сыграют с Великобританией.

Шведы и британцы уже претендовали на полуфинал.

Олимпийские полуфинальные матчи должны начаться в четверг.

«Мы очень рады выиграть такой важный матч против великой команды, — сказал Глухов. — Сегодня мы играли очень хорошо». «Мы просто пытались делать одно и то же каждый день, чтобы мыслить рутинно и позитивно».

В других результатах Великобритания (6-1) испортила идеальный рекорд уже прошедшей квалификацию Швеции (7-1) с победой 7-6 и поднялась на второе место в турнирной таблице.

Действующие чемпионы США (4-4) также потерпели неудачу в своих надеждах попасть в четверку лучших, проиграв 10-4 Италии (2-5), которая уже выбыла. В другом вечернем матче хозяева Китая (3-5) обыграли Норвегию (3-5) 8-6.

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