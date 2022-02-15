Брэд Джошио упускает возможность вырваться в плей-офф на Олимпийских играх, проиграв Китайской Республике в дополнительном финише.

Канадец Брэд Джошо и его товарищи по команде во вторник потерпели дополнительное поражение со счетом 7:6 от Сергея Глухова из Олимпийского комитета России.
Гушу (5-3) мог получить очко в плей-офф, победив Китайскую Республику (4-4).
«Это был разочаровывающий матч, — сказал Джошви после матча. — Мы потеряли много моментов». «Мы могли забить два или три раза в первых пяти или шести матчах, а потом каждый раз казалось, что мы сдаемся».
«Сергей [Glukhov] Он сделал несколько хороших бросков, чтобы отобрать у нас, как только мы дали ему шанс. Так что благодаря ему он сыграл очень хорошо».
Сборная Китайской Республики обыграла Канаду со счетом 7:6 в овертайме.
Гошио и Канада сейчас идут со счетом 5: 3 к обязательной победе в финале против Великобритании. #cbccurl 🇨🇦🥌 pic.twitter.com/3rgs36S6dw
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В полуфинал выходят только четыре лучшие команды по итогам круговой системы.
Заняв третье место, Гошуи победил британца Брюса Моуата в среду в 20:00 по восточноевропейскому времени, его последний матч Tour robin, и обеспечил Канаде продвижение к медали.
«Завтра мы отдохнем. Мы отдохнем и порадуемся за тех, кого нам нужно подбодрить, чтобы посмотреть, пойдет ли все по-нашему, но наша судьба все еще в наших руках», — сказал Гошуй.
Канада выйдет в полуфинал, несмотря на проигрыш Великобритании, если и Швейцария, и Китайская Республика проиграют финал в матче малиновки. Сборная Швейцарии сыграет со Швецией, а россияне сыграют с Великобританией.
Шведы и британцы уже претендовали на полуфинал.
Олимпийские полуфинальные матчи должны начаться в четверг.
«Мы очень рады выиграть такой важный матч против великой команды, — сказал Глухов. — Сегодня мы играли очень хорошо». «Мы просто пытались делать одно и то же каждый день, чтобы мыслить рутинно и позитивно».
В других результатах Великобритания (6-1) испортила идеальный рекорд уже прошедшей квалификацию Швеции (7-1) с победой 7-6 и поднялась на второе место в турнирной таблице.
Действующие чемпионы США (4-4) также потерпели неудачу в своих надеждах попасть в четверку лучших, проиграв 10-4 Италии (2-5), которая уже выбыла. В другом вечернем матче хозяева Китая (3-5) обыграли Норвегию (3-5) 8-6.
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