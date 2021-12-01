Брэд Маршан подтвердил, что Россия ведет раскопки Артемия Панарина

Брэд Маршан не извиняется. Он удваивается.

Звезда «Брюинз» подтвердил во вторник, что он задействовал Россию во время тренировки на фланге «Рейнджерс» Артемия Панарина, которая привела к несчастному случаю с бросанием перчатки в игре в прошлую пятницу. Затем он сделал еще один выстрел в Панарина.

«Если это то, что заставляет игроков выходить за рамки, то это самая слабая лига в мире», — сказал Маршан. в спортивном журнале Бостона.

Рейнджеры попросили лигу изучить поведение Маршана, сообщил Ларри Брукс из The Post. Панарин был оштрафован на 5000 долларов за то, что бросил перчатку, и ранее на этой неделе заявил, что, по его мнению, Маршана тоже следовало оштрафовать.

«Потому что я больше не могу себя контролировать», — сказал Панарин. «Это важно [know] Я его не запускал. Я тоже не сказал ничего хорошего об этом, но я думаю, что когда ты прикасаешься к стране, все по-другому. Наверное, все россияне хотят защитить свою страну.

«В НХЛ многие люди иногда говорят плохие слова … [But] Как мы хотим быть людьми? Мы должны подавать хороший пример детям и всем остальным. Потому что многие люди смотрят на нас, как на спортсменов. Возможно, в последние пять или десять лет в году разговоры о мусоре стали очень распространенными. Но у нас есть дети [watching] кто вырастет, и это действительно важно. … Я считаю, что баланс важен ».

У Панарина сложные отношения со своей страной, поскольку он критиковал президента России Владимира Путина. Заявив о своей поддержке лидера оппозиции Алексея Навального, бывший тренер Kenya Airways League выдвинул необоснованные обвинения в нападении на Панарина, что побудило его уйти в отпуск в прошлом сезоне.

Брэд Маршан и Артеми Банарин Getty Images

Однако Панарин сообщил российскому СМИ «Р-Спорт», что встречался с официальными лицами команды, чтобы обсудить участие в Олимпийских играх в феврале, на что он надеется.