НЭШВИЛЛ, Теннеси. (AP) — Год назад звезда кантри Брэд Пейсли смотрел по телевизору новости о вторжении российских войск в Украину и, как и многие люди во всем мире, чувствовал себя беспомощным при виде людей, бегущих из своих домов.

«Мир чувствовал себя так, как будто он оказался в новом месте, которого не было уже несколько десятилетий», — вспоминает трехкратный обладатель Грэмми.

В пятницу и Первая годовщина начала войныПейсли выпускает новую песню «Same Here» с участием украинского Президент Владимир Зеленский Он с гордостью говорит о своей стране и своем народе.

Это первая песня Пейсли с его новой пластинки «Son of the Mountains», которая выйдет в конце этого года на Universal Music Group Nashville.

Этот уроженец Западной Вирджинии написал песню вместе с Ли Томасом Миллером (соавтором песен Пейсли «The World» и «The Perfect Storm») и Доусом Тейлором Голдсмитом. Это повествование, состоящее из трех частей, которое отражает всеобщее сходство, несмотря на расстояние и язык.

Хотя в ней конкретно не упоминается Украина, песня заканчивается разговором Пейсли и Зеленского, записанным во время видеозвонка. Зеленский говорил о стремлении украинцев к свободе, добавив: «В таких ценностях нет расстояния между нашими двумя странами».

«Нет никаких различий», — сказал Пейсли Associated Press. «Вы можете поместить нас в разные места с разными флагами и на разных языках, но у нас много общего».

Пейсли — один из нескольких известных послов Украины. Краудфандинговые усилия United24, и посвятил свое время другим усилиям по сбору средств, чтобы помочь украинцам. Но даже он думал, что прямое участие Зеленского, который путешествовал по миру, защищая военные и восстановительные усилия Украины, может иметь далеко идущие последствия. READ Открытый чемпионат Австралии 2023 | Отец Новака Джоковича позировал на камеру со сторонниками Владимира Путина в Мельбурне

«Я думаю, он понимает, что искусство — это то, как вы достигаете большинства людей, особенно в их сердцах», — сказал Пейсли о Зеленском, который до того, как стать президентом, был актером и комиком.

«Он может произносить столько речей, сколько может, но гораздо легче услышать что-то созвучное».

Мало того, что Зеленский подписал песню; Пейсли сказал, что он также предложил ему некоторые изменения.

Гонорар Пейсли будет за песню Пожертвовано United24 По его словам, помочь построить жилье для тысяч бездомных украинцев, чьи дома были разрушены во время войны. Использование своей платформы для защиты важных для него вопросов всегда было частью его карьеры, будь то обзорная статья. Бесплатный продуктовый магазин в Нэшвилле С женой Кимберли Уильямс Пейсли, или боремся с голодом Пожертвовать миллион обедов во время пандемии.

«Я бы не смог спать по ночам, если бы не бил такими вещами об заборе», — сказал Пейсли. «Что касается меня, я больше всего счастлив иметь дело с вещами как автор песен, и это очень реально и очень эмоционально. И иногда я не знаю, назовешь ли ты это рискованным, но это звучит так, как будто это больше, чем я».

Пейсли приносит свою страсть на сцену во время живых выступлений. Например, он изменил текст своего хита «American Saturday Night», заменив ссылку на Советский Союз на «За барной стойкой висит украинский флаг».

Новый альбом станет его первым появлением на UMG после ухода с лейбла Sony Arista, и он сказал, что «Same Here» отражает в нем глобальные темы.

«Мы имеем дело с тем, что происходит в мире», — сказал Пейсли. «Как вы поете о действительно важных вещах — о важном прямо сейчас — о которых вы также не чувствуете, что, может быть, это то, о чем вы обычно поете? И да, на этом альбоме я как бы копаю глубоко и попробуй что-нибудь сказать». READ Россия наложила вето на резолюцию ООН о нелегитимности референдумов

Бизли, посетивший американские войска в Афганистане, сказал, что его пригласили посетить Украину, что он хотел бы сделать. Между тем, он надеется, что послание песни поддержит страну, которая переживает второй год войны.