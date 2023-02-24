Брэд Пейсли написал кантри-песню с украинцем Зеленским

НЭШВИЛЛ, Теннеси. (AP) — Год назад звезда кантри Брэд Пейсли смотрел по телевизору новости о вторжении российских войск в Украину и, как и многие люди во всем мире, чувствовал себя беспомощным при виде людей, бегущих из своих домов.
«Мир чувствовал себя так, как будто он оказался в новом месте, которого не было уже несколько десятилетий», — вспоминает трехкратный обладатель «Грэмми».
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».