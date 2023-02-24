Брэд Пейсли написал кантри-песню с украинцем Зеленским

НЭШВИЛЛ, Теннеси. (AP) — Год назад звезда кантри Брэд Пейсли смотрел по телевизору новости о вторжении российских войск в Украину и, как и многие люди во всем мире, чувствовал себя беспомощным при виде людей, бегущих из своих домов.

«Мир чувствовал себя так, как будто он оказался в новом месте, которого не было уже несколько десятилетий», — вспоминает трехкратный обладатель «Грэмми».

В пятницу, в годовщину начала войны, Пейсли выпускает новую песню под названием «Same Here», в которой президент Украины Владимир Зеленский с гордостью говорит о своей стране и своем народе.

Это первая песня Пейсли с его новой пластинки «Son of the Mountains», которая выйдет в конце этого года на Universal Music Group Nashville.

Этот уроженец Западной Вирджинии написал песню вместе с Ли Томасом Миллером (соавтором песен Пейсли «The World» и «The Perfect Storm») и Доусом Тейлором Голдсмитом. Это повествование, состоящее из трех частей, которое отражает всеобщее сходство, несмотря на расстояние и язык.

Хотя в ней конкретно не упоминается Украина, песня заканчивается разговором Пейсли и Зеленского, записанным во время видеозвонка. Зеленский говорил о стремлении украинцев к свободе, добавив: «В таких ценностях нет расстояния между нашими двумя странами».

«Нет никаких различий. Вы можете поставить нас в разных местах с разными флагами и на разных языках, но у нас есть много общего», — сказал Пейсли AP.

Пейсли является одним из многих знаменитых послов краудфандинговой кампании United24 Ukraine и посвятил свое время другим мероприятиям по сбору средств, чтобы помочь украинцам. Но даже он думал, что прямое участие Зеленского, который путешествовал по миру, защищая военные и восстановительные усилия Украины, может иметь далеко идущие последствия.

«Я думаю, он понимает, что искусство — это то, как вы достигаете большинства людей, особенно в их сердцах», — сказал Пейсли о Зеленском, который до того, как стать президентом, был актером и комиком.

«Он может произносить столько речей, сколько может, но гораздо легче услышать что-то созвучное».

Мало того, что Зеленский подписал песню; Пейсли сказал, что он также предложил ему некоторые изменения.

Гонорар Пейсли будет за песню Пожертвовано United24 По его словам, чтобы помочь построить жилье для тысяч бездомных украинцев, чьи дома были разрушены во время войны. Использование своей платформы для защиты интересов, важных для него, всегда было частью его карьеры, будь то открытие бесплатного продуктового магазина в Нэшвилле со своей женой Кимберли Уильямс-Пейсли или борьба с голодом путем пожертвования миллиона порций еды во время пандемии.

Пейсли сказал: «Я не смог бы спать по ночам, если бы не качался к забору с такими вещами. Что касается меня, я счастлив иметь дело с вещами как автор песен, и это очень реально и очень свежо, очень эмоциональна. И иногда я не знаю, назовешь ли ты это рискованным, но она выглядит старше меня».

Пейсли приносит свою страсть на сцену во время живых выступлений. Например, он изменил текст своего хита «American Saturday Night», заменив ссылку на Советский Союз на «За барной стойкой висит украинский флаг».

Новый альбом станет его первым появлением на UMG после ухода с лейбла Sony Arista, и он сказал, что «Same Here» отражает в нем глобальные темы.

Мы имеем дело с вещами, которые происходят в мире, — сказал Пейсли. — Как вы поете о действительно важных вещах — о большом важном прямо сейчас — и при этом не чувствуете, что, может быть, это то, о чем вы обычно пели бы? о чем петь? И да, на этом альбоме ты как бы копаешься». Что, и я попытался что-то сказать.

Бизли, посетивший американские войска в Афганистане, сказал, что его пригласили посетить Украину, что он хотел бы сделать. Между тем, он надеется, что послание песни поддержит страну, которая переживает второй год войны.

«Вот где вы действительно получаете вознаграждение… ощущение, что, возможно, переворачивание этого помогает нарисовать картину, которую они хотят нарисовать», — сказал Пейсли.

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Связанный: https://www.bradpaisley.com/

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