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Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли в алкогольной войне, в которой теперь участвует российская олигархия.

18 февраля, 2022
Muhammad

Брэд Питт. Фото: Джордан Штраус / Invision / AP Images.

Брэд ПиттНовый иск по обвинению Анджелина Джоли За его спиной у «незаконной» сделки есть все: виноград, ярость и российские олигархи.

В своей жалобе, поданной в четверг в Лос-Анджелесе, Пит Джоли обвиняется в продаже половины контрольного пакета акций бывшей пары в знаменитой французской винодельне Château Maraval компании, контролируемой российским олигархом Юрием Шеффлером, который прекрасно знает дочерние компании «Шеффлера и его сообщников». будет стремиться контролировать дело, которому Пит посвятил себя».

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Пит утверждает, что предполагаемая продажа в октябре прошлого года не только нарушила их соглашение о том, что они «не только продадут свою долю в Miraval без согласия другой стороны», но и лишила его гарантированного права преимущественной покупки, которое, как он утверждает, он имел бы. тренировался.

«Джули давно перестала вносить свой вклад в Miraval, в то время как Пит вложил деньги и усилия в винный бизнес, сделав его многообещающей компанией, какой она является сегодня. Путем предполагаемой продажи Джули стремится получить прибыль, которую она не получила. доходов и инвестиций она не получила», — говорится в иске.

«Нарушение Джолли, если оставить его в силе, лишило бы Питта его права пользоваться собственным домом — без разделения собственности с незнакомцем — и закрепило бы его положение в бизнесе, который он построил с нуля для долгосрочной выгоды своей семьи». — говорится в файле реестра, описывающем Шеффлера как «агрессивного конкурента от третьей стороны».

Новый иск требует возмещения убытков и аннулирования продажи Шеффлеру.

Питт, 58 лет, и Джули, 46 лет, купили Château Miraval, расположенное в Корране, Франция, в 2008 году, зачесть свои доли в компаниях, которые они основали до брака: Nouvel LLC в случае Джоли и Mondo Bongo LLC в пользу Питта. Звездная пара начала производить собственное розовое вино в 2012 году и стала хитом, обвенчавшись в часовне в поместье Кот-де-Прованс в августе 2014 года.

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В новом иске говорится, что «виноградники стали страстью Пита — и прибыльной страстью, поскольку Maraval под руководством Пита превратилась в многомиллионную международную историю успеха и одного из самых уважаемых производителей розового вина в мире».

Но затем Джоли подала на развод в 2016 году после двух лет брака и 12 лет совместной жизни. А прошлым летом она утверждала в судебных документах, что провела последние несколько лет, пытаясь договориться о бизнес-соглашении или сценарии «полного поглощения» со своим бывшим мужем — безрезультатно.

В нем утверждалось, что Пит подписал «значительные расходы», связанные с Miraval, без ее согласия и что они не могли договориться о «цене и договоренностях об отсутствии конкуренции / недооценке» для приобретения.

Она попросила суд освободить ее от запретительных судебных приказов о разводе, которые не позволяли ей подписать эксклюзивное соглашение с анонимным потенциальным покупателем.

«[Jolie] «Она не хочет совместно владеть отдельными имущественными активами со своим бывшим мужем или быть его невольным и небрежным деловым партнером», — говорится в ее документах.

В своем иске Питт утверждает, что с тех пор, как в конце прошлого года Шеффлер взял под свой контроль долю Джулии в Miraval, он и его агенты подорвали способность виноградника «вести свои дела» и «пытались захватить оперативный контроль над винным бизнесом, связавшись с дистрибьюторами Meravall. обсуждать условия контракта без разрешения и без ведома или согласия Мираваль».

Пит также утверждает, что Шеффлер и его агенты «стремятся передать интеллектуальную собственность Мираваль на Кипр в рамках ненадлежащей и юридически сомнительной налоговой стратегии» и «потребовали от Шато Мираваль заморозить его активы».

Попытки немедленно связаться с адвокатом Джоли в четверг не увенчались успехом.

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Бывшая пара также вовлечена в непрекращающуюся битву за опеку над их четырьмя оставшимися несовершеннолетними детьми.

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