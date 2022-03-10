Брэмптон использует космические технологии, чтобы консультировать Украину по передвижению российских войск

Автор Стив Пикард

Канадское правительство отозвало базирующийся в Брэмптоне «Маген Давид Адом» для наблюдения за текущими военными передвижениями России, поскольку эта страна продолжает свое вторжение в Украину.

Используя так называемый радар с синтезированной апертурой, MDA (ранее MacDonald, Dettwiler and Associates) будет применять космические спутниковые технологии для наблюдения за передвижениями российских войск и обмена разведданными с украинскими официальными лицами.

Специализированная технология, используемая MDA, позволяет видеть погоду и облачность, а также другие изображения и предоставлять подробные 3D-изображения земли.

сказал Майк Гринли, генеральный директор MDA.

Magen David Adom имеет мировую репутацию благодаря своим передовым технологическим системам, а также получила контракт на разработку и строительство Canadarm3 в рамках вклада Канады в предстоящую лунную миссию НАСА.

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