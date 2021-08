Брюс Уиллис в новом российском бизнесе … от Deepfake

Крепкий орешек Брюс Уиллис – звезда новой серии рекламных роликов российского оператора связи и интернет-провайдера «Мегафон». Ну, если он не … его дипфейк.

Сообщает За пределами России, Мегафон использовал технологию, чтобы создать это лицо Поместив лицо Брюса Уиллиса на другого актера в цифровом формате, Уиллис был в безопасности дома в Соединенных Штатах. Россия получила необъявленный гонорар «за лицензирование его черт лица и за использование его несгибаемого персонажа в маркетинговой кампании». Эксперты российского рекламного рынка оценивают эту плату. Может варьироваться от 1 до 2 миллионов долларов.

Изображение предоставлено: Мегафон.

Вы видели Крепкий орешек? да Нет.

Изображение [Bruce Willis’] Персонаж «Die Heart» в этой серии будет создан с помощью технологии генерации лиц, которая основана на алгоритмах нейронных сетей. Для этого инженеры Deepcake Studio отобрали большое количество фото и видео знаменитостей. У них было 34 000 единиц контента, которые использовались нейросетью для создания образа Брюса Уиллиса », – сказал Василий Большаков, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании« Мегафон ».

По словам Полшакова, использование deepfaqs вместо отправки актеров за границу – самый безопасный способ действовать в то время, когда эпидемия Govt-19 все еще остается большой проблемой.

«Мы поняли, что можем доставлять высококачественный контент, не будучи заложниками мер борьбы с эпидемиями по всему миру. Использование технологий позволяет снимать контент быстрее и дешевле по сравнению со знаменитостями», – сказал Большаков.

вы можете Смотрите рекламу для вас здесь, Большаков говорит, что он и его команда не пытаются ввести кого-либо в заблуждение своим новым проектом, и что смотреть на Брюса Уиллиса «таким, каким мы его помним» – большое дело для фанатов.

«Мы открыто заявляем о технологии, которую используем, и никого не вводим в заблуждение. Скорее, мы верим, глядя на Брюса. [we remember him] «Быть ​​в новой роли из« Die Heart »и« The Fifth Element »- это прекрасная возможность для всех нас», – сказал Большаков.

Говорят, что эта конкретная кампания состоит из 15 серий, а режиссером первой из них является российский музыкант и режиссер Илья Нишуллер, который никого не снимал.

Дипфаки не новы, но они вызывают разумные споры, особенно когда используются с мертвыми без надлежащего разрешения или для кражи 240 000 долларов ворами.

Тем не менее, правильное использование Deepfax принесет пользу некоторым, так как Шамук, популярный DeepFake YouTuber, подтвердил, что он получил работу в компании Lucasfilm’s Industrial Light and Magic после создания нового взгляда на самые большие камеи на Монторионе.

Адам Бэнгерст – автор новостей IGN.