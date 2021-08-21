Судя по недавнему рекламному ролику, Брюс Уиллис безупречно говорит по-русски. Несомненно, его игра на одном уровне с Брюсом Уиллисом, судя по работе, которую он проделал последние два десятилетия или больше – то есть, как суперголодный стражник, но очень мило. Однако Брюс Уиллис на самом деле ни капли не говорит по-русски (который мы знаем), и его скучающая механическая трансмиссия может быть воссоздана даже самыми ленивыми имитаторами. Именно это и произошло благодаря новой технологии глубокого подделки.

В русскоязычный сайт, СуставА также Он описывает новую серию рекламы российских мобильных сервисов как «одну из главных ролей» с иконой боевика. На самом деле в рекламе используются глубокие фейки актера.

В сообщении недавно говорилось с двумя высокопоставленными чиновниками МегаФона, телекоммуникационной компании, в значительной степени ответственной за эту идею, о ящике Пандоры сюрреалистических, жадных и ленивых подражателей, который теперь открылся в индустрии развлечений. «Мы поняли, что можем доставлять высококачественный контент, не становясь заложниками пандемических ограничений на передвижение по всему миру. Использование технологий позволяет визуализировать контент быстрее и с меньшими затратами, чем привлечение знаменитостей на сайт», – сказал Василий Большаков, директор МегаФона. Брендинг и маркетинговые коммуникации.

Используя «технику создания лица», основанную на алгоритмах нейронных сетей, которые анализируют «34 тысячи единиц контента», их система смогла создать почти идеальную копию Уиллиса звезды вместе с российским комиком Азаматом Мусагалиевым. По словам руководителей «МегаФона», Брюс Уиллис очень быстро одобрил идею, что неудивительно. Его пресловутая лень в последние годы.

Но последствия всего проекта будут выходить далеко за рамки вульгарной российской сети мобильной рекламы. Мы официально вступили в новую эру лицензирования подобия, и трудно сказать, куда нас приведет пересечение морали, прибыли и творчества.

Новый способ применения МегаФона в – После того, как кто-то преодолеет жуткую странность, которая все еще преследует дипфейки, зрители, вероятно, заметят, что Брюс Уиллис из первой рекламы МегаФона выглядит на несколько десятилетий моложе своего настоящего 66-летнего себя. “мы [are open] О технологии, которую мы использовали, и мы никого не вводим в заблуждение », – сказал Большаков. Solstaff. «Напротив, мы думаем, что видели Брюса давным-давно. живучи А также Пятый элемент Еще раз в новой роли это прекрасная возможность для всех нас ».

В то время как Голливуд имел дело с подобной технологией несколько лет назад как сценарист и режиссер. Майкл Эдофф упомянут в Твиттере«Это может быть будущее массового кинопроизводства во втором мире: отечественные блокбастеры с цифровыми копиями лицензированных голливудских звезд, скажем, 1/10 их зарплаты». Хотя мы не знаем, сколько получил Уиллис за то, что сделал немного больше, чем подписание некоторых юридических документов, мы можем предположить, что это все же было больше, чем большинство из нас зарабатывает за один год. Вскоре ленивые, жадные и / или бросившие актеры станут собственными силами для всевозможных наружных рекламных роликов, камео или даже франшиз.

Это странное время для концепции правды, и оно станет еще более странным, наблюдая за тайваньской газировкой, отличной от Николаса Кейджа, или более молодой звезды Стивена Сигала в совершенно новом, все еще незнакомом фильме. Одному Богу известно, какая моральная бездна индустрии развлечений ожидает всех нас в ближайшие годы. Одно можно сказать наверняка: Россия увидит файл кусок земли От дипфейка Брюса Уиллиса в рекламе на ближайшие несколько месяцев.