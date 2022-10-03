Брюс Уиллис и российская фирма искусственного интеллекта опровергают сообщения о сделке по созданию цифрового двойника

Оказывается, в ближайшее время вы не увидите Брюса Уиллиса в цифровом виде, так как актер на пенсии опроверг сообщения о том, что он продал права на создание CGI-версии себя российской компании, занимающейся искусственным интеллектом.

В субботу представители Willis Для новостей Би-би-си Что у актера не было «партнерства или соглашения» с российской Deepcake о создании цифровой версии самого себя с использованием технологии машинного обучения, а сам Deepcake подтвердил, что сделки не было. О предполагаемой сделке впервые сообщил ежедневная почта 27 сентября.

«Брюс не может никому продавать какие-либо права, они принадлежат им по умолчанию», — заявил представитель Deepcake.

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Уиллис объявил о завершении карьеры с актерской игры в марте прошлого года после того, как ему поставили диагноз афазия, расстройство головного мозга, которое постепенно ставит под угрозу способность человека общаться с помощью речи и письма. В прошлом году Уиллис работал с Deepcake над созданием своего «цифрового двойника» для использования в рекламе российской телекоммуникационной компании «Мегафон», но Deepcake говорит, что это был разовый проект.

Концепция искусственного интеллекта, используемого для воссоздания вышедших на пенсию или умерших артистов, стала более заметной за последнее десятилетие, когда рэперы Dr. Dre и Snoop Dogg выступили вместе с голограммой Тупака Шакура на Coachella в 2012 году. Драма «Конференция» Она исследовала эту идею с Робин Райт, играющей вымышленную версию себя, когда она продает права голливудской студии на создание своей цифровой версии для использования в будущих фильмах.

А буквально на прошлой неделе статья Vanity Fair показала, что 91-летний актер Джеймс Эрл Джонс предоставил Lucasfilm и украинской компании Respeecher, занимающейся искусственным интеллектом, право использовать записи своего голоса, чтобы воспроизвести его роль Дарта Вейдера в будущих «Звездных войнах». Фильмы и сериалы, в которых он ушел из роли. В этом году работа Респечера прозвучала в сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби».