Будем ждать, как отменят новый VTuber Gym Leader в Pokémon

алый покемон И Фиолетовый вставлен Новый лидер в тренажерном зале Cегодня. Ее зовут Ионо, и она капитан Ливинсии, специализирующаяся на электричестве. Но что еще более важно в ее личности, согласно переводу ее диалога в трейлере, выпущенном сегодня утром, так это то, что она «влиятельный человек в прямом эфире и влиятельный человек, который несет» мечты в массы! «
Поразительнй! Хотя есть много Покемон У знаменитостей есть тренеры разного ранга — Элиза является модельюработает опал мудрый учительБрук может быть анатомия инстинктов Почетный гость, если ему нужны суточные — насколько я знаю, не было тренера, который перевешивал бы их деятельность, связанную с покемонами. Ионо с Куртка Ariana Grande для нее А зубы, удивительно похожие на енотовидные, открывают новые горизонты.
Это также — как она Покемон Трейлер был показан впервые — он готов использовать неприятные тактики, чтобы дразнить аудиторию, такие как кликбейтные заголовки и просьбы «разбить эту кнопку подписки». В трейлере она никогда не раскрывает своего покемона-партнера, несмотря на то, что заставляет свою аудиторию потратить три минуты и тридцать секунд, чтобы угадать, что такое покемон. Я мог бы сделать что-нибудь полезное за эти тридцать три минуты и секунды, например, приготовить хот-дог в микроволновке.
Но влиятельные лица Paldea, похоже, не более сочувствуют своим поклонникам, чем ваши обычные. Логан Пол. Нам нужно готовиться к худшему. Из доброты я предсказал несколько способов, которыми Ионо может быть отменен вскоре после того, как он это сделал. кармин И Фиолетовый в первый раз. Ее новые сторонники должны оправдать их ожидания, а PR-агент должен знать, как опасно быть онлайн-девушкой.
- Она ретвитнула чертову вещь 10 лет назад: Это ошибка новичка, но многие люди забывают очистить свою интернет-историю даже после появления их социальных сетей. Как житель ЕС покемонов, я считаю, что Ионо в какой-то момент ретвитнул что-то, что поставило под сомнение страну Калос.
- Обвинения: Она будет транслировать на Twitch вместе с 10-летним Эшем Кетчумом, зная, что одна только миниатюра принесет ей кучу просмотров, но ее план имеет неприятные последствия, когда люди на Reddit обвиняют ее в преследовании несовершеннолетнего.
- Не плачь достаточно сильно В ответ на «обвинения» Ионо нужно будет создать ответное видео на YouTube, в котором будет как раз нужное количество великолепного кольцевого света. Видео будет профессионально освещено благодаря многочисленным фондам компании Pokémon. К сожалению, это приведет к тому, что весь район Палдеа ясно, как днем, увидит, что слезы, произведенные во время сегмента «Я научился на этом опыте», являются переработанными каплями воды Kyogre. мощность распыления.
- Розыгрыш покемонов пошел не так: Чтобы отскочить от претензий, Ионо нужно будет развернуться. Вы получите более легкую плату, например, поддельные видео. Все будет хорошо, пока ты ее не опубликуешь».ешь свою еду розыгрыш!!! Неправильно ушел! (Полицейские пришли?!)» на YouTube. Вегетарианцы и веганы не купятся на то, что она «случайно» включила духовку, пока Лечанк был внутри, и PETA начнет против нее невнятную рекламную кампанию, а также будет отменена.
- Она девушка онлайн: Объяснение не требуется.
- Продажа бывших в употреблении носков по 50 долларов за пару: Его подзаголовок будет утверждать, что она хитрая женщина, которая питается бедными мужчинами с глазами Бэмби, и что обвинения, в конце концов раздутые, всплывут на поверхность. Она объявит в прямом эфире, что берет перерыв на неопределенный срок, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать руководителем тренажерного зала, но, к счастью для нее, она все еще будет зарабатывать не менее 100 000 долларов от продажи носков.
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