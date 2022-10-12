Будем ждать, как отменят новый VTuber Gym Leader в Pokémon

Скриншот : Компания покемонов / Котаку

алый покемон И Фиолетовый вставлен Новый лидер в тренажерном зале Cегодня. Ее зовут Ионо, и она капитан Ливинсии, специализирующаяся на электричестве. Но что еще более важно в ее личности, согласно переводу ее диалога в трейлере, выпущенном сегодня утром, так это то, что она «влиятельный человек в прямом эфире и влиятельный человек, который несет» мечты в массы! «

Поразительнй! Хотя есть много Покемон У знаменитостей есть тренеры разного ранга — Элиза является модельюработает опал мудрый учительБрук может быть анатомия инстинктов Почетный гость, если ему нужны суточные — насколько я знаю, не было тренера, который перевешивал бы их деятельность, связанную с покемонами. Ионо с Куртка Ariana Grande для нее А зубы, удивительно похожие на енотовидные, открывают новые горизонты.

Это также — как она Покемон Трейлер был показан впервые — он готов использовать неприятные тактики, чтобы дразнить аудиторию, такие как кликбейтные заголовки и просьбы «разбить эту кнопку подписки». В трейлере она никогда не раскрывает своего покемона-партнера, несмотря на то, что заставляет свою аудиторию потратить три минуты и тридцать секунд, чтобы угадать, что такое покемон. Я мог бы сделать что-нибудь полезное за эти тридцать три минуты и секунды, например, приготовить хот-дог в микроволновке.

Но влиятельные лица Paldea, похоже, не более сочувствуют своим поклонникам, чем ваши обычные. Логан Пол. Нам нужно готовиться к худшему. Из доброты я предсказал несколько способов, которыми Ионо может быть отменен вскоре после того, как он это сделал. кармин И Фиолетовый в первый раз. Ее новые сторонники должны оправдать их ожидания, а PR-агент должен знать, как опасно быть онлайн-девушкой.