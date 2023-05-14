Будет ли Россия участвовать в Евровидении и смогут ли голосовать российские зрители?

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67-й конкурс песни «Евровидение» проходит в этом году в Ливерпуле после того, как Великобритания была выбрана местом проведения раздираемой войной Украины.

Это первый раз за 25 лет, когда конкурс проводится в Великобритании, и Россия не будет участвовать.

— Почему Россия не участвует в конкурсе?

Россия, впервые участвовавшая в конкурсе в 1994 году, была запрещена в прошлом году после того, как вторглась в Украину, прежде чем объявить о своем решении.

Европейский вещательный союз (EBU), производящий шоу, заявил, что включение российской песни в конкурс в Турине «дискредитирует» его.

Это произошло после того, как она сказала, что намеревалась разрешить России участвовать в соревнованиях, но столкнулась с резкой критикой со стороны государственных вещательных компаний в таких странах, как Исландия, Финляндия, Норвегия и Нидерланды.

Позднее национальные вещатели России в знак протеста приостановили свое членство в Европейском вещательном союзе, что не позволило им участвовать в будущих конкурсах.

— Могут ли российские зрители голосовать на конкурсе в этом году?

Впервые за почти семидесятилетнюю историю конкурса люди из стран, не участвующих в конкурсе, могли проголосовать за свой любимый фильм.

Их голоса конвертируются в баллы того же веса, что и страна-участница.

Это означает, что хотя Россия и не участвует в этом году, ее граждане все равно могут голосовать.

Но на этой неделе организаторы пояснили, что россиянам фактически запрещено голосовать из-за финансовых санкций, наложенных на страну, что делает невозможным оплату избирательных взносов.

«Некоторые регионы подлежат санкциям и платежным системам, которые приостановили свою деятельность, включая Россию», — сказал Мартин Остердал, исполнительный руководитель мероприятий EBU.

Россия и Украина имеют историю конфликтов на конкурсе

Россия победила в 2008 году, когда Дима Билан спел Believe, а в 2009 году, в свою очередь, конкурс проходил в Москве.

Напряженность между двумя странами вспыхнула в 2017 году, когда Юлия Самойлова была выбрана представлять Россию на конкурсе, который проходил в том же году в столице Украины Киеве.

Ей было отказано во въезде в страну, поскольку она путешествовала по Крыму, не въезжая на спорный полуостров через границу с материковой Украиной.

Впоследствии первый российский телеканал объявил, что больше не будет транслировать и участвовать в конкурсе.

В прошлом году победителями стали украинский Калушский оркестр, но они не стали первым выбором страны.

Первоначально Алина Баш была выбрана в рамках национального телевизионного отборочного шоу и должна была спеть свою песню Shadows Of Forgotten Ancestors.

Однако он отказался от участия после тщательной проверки визита Уорда в оккупированный Россией Крым в 2015 году.

Украина считает, что люди, въезжающие в Крым через Россию, пересекли границу нелегально, хотя нет никаких указаний на то, что это сделал Баш.