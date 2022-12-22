Будет ли снег на Рождество? Страны могут иметь белые рождественские прогнозы

В этом году во многих северных штатах США может быть белое Рождество, поскольку ожидается, что в 16 штатах во время праздника выпадет снег.

Большая часть страны уже ощутила на себе последствия необычной зимней метели, которая началась за неделю до Рождества, и, хотя ожидается, что метель пройдет в канун Рождества, снег и отрицательные температуры останутся в прогнозе для многих на рождественские каникулы.

«По сравнению с предрождественскими днями Рождество кажется довольно тихим», — сказал USA TODAY старший метеоролог AccuWeather Том Кинс. «Само Рождество, если учесть обстоятельства, не так уж и плохо».

Кеннис добавил, что в этом году будет «большая разница» с прошлым годом, когда в большинстве районов страны не было снега во время праздника.

Вот что вам нужно знать о праздновании белого Рождества в этом году:

Что такое белое Рождество?

Белое Рождество — это просто когда идет снег — или снег падает на землю — в день Рождества. Национальная ассоциация океанической атмосферы Белое Рождество определяется как минимум один дюйм снега на земле.

Где будет Белое Рождество в 2022 году?

На это Рождество может выпасть снег в 16 штатах. Прогнозы Accuweather на вторник днем. Районы Тихоокеанского Северо-Запада, Среднего Запада и Северо-Востока США, где ожидается снег. В крупных городах, таких как Чикаго, Детройт, Питтсбург, Кливленд, Буффало, Анкоридж и Хелена, может быть снег.

По данным Accuweather, вот штаты и регионы, в которых может быть снег на Рождество:

Южная и восточная Аляска

Восточный штат Вашингтон

Северо-восточный Орегон

Северный и юго-восточный Айдахо

Северо-Западная и Центральная Монтана

Северо-восточный Вайоминг

Северный Висконсин

Мичиган

Северный и Центральный Иллинойс

Почти весь Огайо

Почти вся Западная Вирджиния

Северная и западная Пенсильвания

Почти весь штат Нью-Йорк, кроме юго-востока Нью-Йорка.

Северный Вермонт

Северный и Центральный Нью-Гэмпшир

Северный и Восточный Мэн

Если вашего региона здесь нет, это не значит, что вы пропустите белое Рождество. Если на земле остались остатки снега после зимней бури, это считается.

«В Рождество на большей части территории страны будет лежать снег. Может быть, на двух третях страны», — сказал Кейнс.

Если в вашем районе не ожидается снега, скорее всего, у вас будут, по крайней мере, низкие температуры, По сообщению Погодного канала. Ожидается, что температура в районе Лос-Анджелеса превысит 80 градусов.

Где чаще всего бывает Белое Рождество?

Белое Рождество для одних редкость, а для других почти гарантировано. Рождественский снег чаще всего выпадает в северной части Соединенных Штатов, и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорит, что именно здесь вы можете ожидать его больше всего.

По данным Национального центра экологической информации NOAA за 1991-2020 гг.в 14 штатах есть районы с исторической вероятностью не менее 90% наличия на земле не менее дюйма снега, а в 25 штатах историческая вероятность снега составляет менее 10%.

В некоторых штатах, таких как Калифорния, Юта и Вашингтон, есть области с вероятностью выше 90%, а также области с вероятностью менее 10%.

Вот штаты с районами с исторической вероятностью 90% выпадения снега на землю на Рождество:

Калифорния

Орегон

Вашингтон

Юта

Колорадо

Айдахо

Вайоминг

Монтана

Северная Дакота

Миннесота

Висконсин

Нью-Йорк

Нью-Гемпшир

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Если вы хотите проверить перспективы в вашем районе, вы можете сделать это здесь.

Метеорологический радар США

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