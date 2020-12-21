Рабочий стол
//js2.gazzettaobjects.it//notifiche/global_notifications.json
https://www.gazzetta.it/notifiche/global_notifications.json
17 декабря 2020 г.
FIVP рассматривает оперативную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
FIVP дополнительно прояснит некоторые вопросы, связанные с решением, вынесенным CAS, чтобы помочь нам принять более обоснованное решение о будущих мероприятиях FIVP.
«FIVP подробно проанализирует все решение, потому что оно доступно для устранения потенциального воздействия на наши матчи, и мы не будем комментировать дальше после этого времени».
Неуверенность в отношении чемпионата мира по футболу 2022 года с небольшой детализацией, Россия уже ожидала значительную часть полных выплат с телевизионными правами.
Поделиться этой записью:
Поделиться:
Чтобы получить доступ к услуге, выберите опции ОБРАБОТКА ДАННЫХ и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ.
More Stories
Cesvir Apulian Art Festival Govt: Barry-Moscow TV Link и выступает против выставки в России
Что случилось сегодня? – воскресенье, 20 декабря 2020 г.
«Все работало, как часы. Из поколения в поколение …»