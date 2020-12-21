17 декабря 2020 г.

FIVP рассматривает оперативную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

FIVP дополнительно прояснит некоторые вопросы, связанные с решением, вынесенным CAS, чтобы помочь нам принять более обоснованное решение о будущих мероприятиях FIVP.

«FIVP подробно проанализирует все решение, потому что оно доступно для устранения потенциального воздействия на наши матчи, и мы не будем комментировать дальше после этого времени».

Неуверенность в отношении чемпионата мира по футболу 2022 года с небольшой детализацией, Россия уже ожидала значительную часть полных выплат с телевизионными правами.