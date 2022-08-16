Будет ли 3-й сезон «Русской куклы» на Netflix? знать в деталях

Вероятно, еще слишком рано делать вывод о том, что Netflix не будет продлевать «Русскую куклу» на 3 сезон, но мы не слишком оптимистичны в отношении его продления.

Второй сезон вышел 20 апреля 2022 года. Поэтому о третьем сезоне пока что-то предсказывать рано. Netflix иногда требуется много времени, чтобы собрать все соответствующие данные о просмотрах со всего мира, прежде чем принять окончательное решение о продлении. Плюс мы помним, что соавтор и исполнитель главной роли Наташа Лённа (Надя) ранее намекала на возможность большего количества сезонов.

Наташа Лайонн сказала THR в 2019 году: «Я вижу это вполне конкретно, и будет интересно посмотреть, что будет развиваться. Красота силы сценарной комнаты в том, что Алан [Charlie Barnett] Она была совершенно другим персонажем на оригинальной подаче и пилоте. Второй месяц комнаты, где он действительно вернулся к жизни. До этого он представлял множество других персонажей, а сейчас, оглядываясь назад, представить это шоу без Алана практически невозможно.

Я объяснил: «Я знаю, что должен оставить открытое пространство для чего-то, что находится за пределами моего ограниченного воображения в данный момент, чтобы увидеть, остается ли здесь начало сериала, его середина и конец». Может быть только два сезона. Может четыре сезона. Прямо сейчас совершенно ясно, что эти трое — они».

В беседе с Radio Times один из создателей «Лиона» Лесли Хедланд сказал: «Изначально мы представили его как три сезона. Мы пришли к этому так: «Вот идея для первого сезона, вот идея для второго сезона, вот идея для третьего сезона». .» Так что я определенно вижу, как мы вернемся к одной из этих идей».

Что касается истории третьего сезона «Русской куклы», Леон сказал Variety: «Кажется, что есть идея, готовящаяся к третьему сезону. И было бы очень весело, если бы одно из этих шоу пять лет спустя было бы «Нет». , подождите минуту!'» Я думаю, у нас есть другая идея для нескольких эпизодов. Я хотел бы увидеть это для матрешки. «О, подождите, я думаю, у нас теперь есть идея для нашего оригинального фильма. Прошло 20 лет». Я не думаю, что когда-нибудь закончу это шоу. Это во многом зависит от аппетита и приема».

Если в будущем выйдет третий сезон «Русской матрешки», то в сериал могут вернуться практически все актеры. Сюда входят Наташа Лионн в роли Нади, Алан в роли Чарли Барнетта, Максин в роли Греты Ли, Друзья Нади и Ребекка Хендерсон в роли Лиззи. Тем не менее, в обновлении также могут участвовать создатели Эми Полер, Лесли Хедланд и Наташа Лионн. Остается вопрос, хотят ли они продолжения истории.

Надо дождаться официального анонса! Мы сообщим вам, как только у нас появятся новости о Русской Кукле. Оставайтесь с нами на Devdiscourse!

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