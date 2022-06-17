Будут ли дикие приключения российской звезды Данилы Ёрова на драфте этого года?

Если вы сформулируете секрет успеха главного скаутского офицера Миннесоты Уайлда Джадда Брэкетта в одном простом предложении, то вот оно: не позволяйте выдающимся талантам рассыпаться. Это привело его к успеху в Ванкувере, и похоже, что его стиль работы — в Миннесоте.

Когда Брук Баузер Показав, что он может забивать голы в старшей школе и USHL, Брэкетт занял 24-е место в 2015 году. Элиас Петерсон Пятый в общем зачете, Брэкетт немного отклонился от доски в отношении потенциала разделения. В 2018 году наброситься Королева Хьюз Седьмое место в общем зачете, несмотря на то, что шесть других команд обошли Simple Defender.

В Миннесоте это продолжается. он Марко Росси молодой? какая разница? Он талантлив, поэтому Брэкетт поставил его на девятое место в 2020 году. Не будет ли рискованно поймать вратаря в первом раунде? Не настолько, чтобы Брэкетт отказался от приземления Джеспера Валлстедта. Травмы ограничили Карсона Лампуса в его драфт-годе, но Брэкетт сделал ставку на 26-й выбор в прошлом году.

Итак, если вы думаете о том, на кого Брэкетт может нацелиться на 24-е место в общем зачете в этом году, лучше всего начать с вопроса: кто самый талантливый игрок, который попадется ему на колени?

Скотт Уилер из Athletic считает, что это может быть нападающий сборной России Данила Ёров. Несмотря на то, что он занял 12-е место в категории драфта в личном рейтинге Уиллера, он был награжден Евровом. Осень в Миннесоте В своем последнем пробном драфте он занимает 24-е место в общем зачете. Оказавшись там, Уиллер планирует, что Брэкетт поймает Юрова с улыбкой на лице.

Никто не моргнет, если Уайлд разменится в первой десятке и выберет Юрова, особенно если получение этого выбора связано с Кевин Вилла Иди другим путем. Так почему же талантливый игрок может оказаться так близко к пустыне?

Есть несколько более мелких причин, которые могут затронуть любого крупного потенциального клиента. Юров в НХЛ идеально подходит для игры вингером, а это значит, что он находится в менее привилегированном положении, чем центровой или защитники. Это также не очень физически, что может оттолкнуть некоторые команды.

Но давайте будем честными, его родина — единственная причина, по которой такой талант, как Ёров, пал в Миннесоте. Даже в нормальных условиях российские прогнозы обычно намного позже, чем следовало бы. Сент-Луис Блюз взял верх Владимир Тарасенко 14-е место в общем зачете в 2009 году. Составил «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Кузнецов 26 в 2010 г. и Артемий Банарин В том году он ушел без драфта. «Тампа-Бэй Лайтнинг» вырвала лучшего игрока будущего Никита Кучеров 58-е место в общем зачете в 2011 году.

Ад на драфте 2015 года был диким. Кирилл Капризов расположены в Низкие двадцатые. Они прошли его трижды, даже выведя вратаря проекта на 111-е место в общем зачете. К счастью, «Миннесота» вышла в пятый раунд и вырвала свою будущую звезду на 135-м пике.

И все это в нормальных условиях!

Российское вторжение в Украину изменило будущее игроков и ожидания России. НХЛ и КХЛ приостановили действие своего трансферного соглашения, что отчасти означает, что большинство НХЛ потеряли доступ ко всей информации о контрактах.

Обычно больно, когда российские перспективы приезжают в Америку, как это видел Дикий Капризов и теперь свидетельствует с Маратом Хоснотдиновым, занявшим второе место в 2021 году. Сейчас это трудно представить. Маловероятно, но Ёров теоретически может подписать контракт с КХЛ на 10 лет без ведома НХЛ.

Учтите возможность того, что российское правительство запретит всем игрокам возвращаться в Северную Америку, и риск здесь выше, чем обычно. «Русский рабочий» драфта НХЛ всегда отличался ксенофобией. Но геополитика добавляет реальный уровень риска перспективам России в этом году, и не по их вине. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

У Брэкетта есть капитал и личностный проект, чтобы бросить эти кости. В Миннесоте уже есть сильная система вероятности, которая может добавить еще одну высокую вероятность или смешать выбор с торговлей Fiala. У него есть пара секунд, чтобы добавить больше решительных вещей, чтобы снизить риск Йорова. Драфт Василия Подколзина занял 10-е место в общем зачете в 2020 году, а затем Хоснотдинова 37-е место в 2021 году показывает, что он не боится брать россиян.

Имея в виду эти две вещи, Ёров стоит больше, чем принять эту ставку. Если вы ищете регулятивную альтернативу Фиале на драфте этого года, Юров — хорошее место для начала. Он очень хороший фигурист и умирает в переходе, что является одной из основ игры Виалы. У Юрова, может быть, и нет такого высокого броска, как у Фиалы, но большая часть списка его сильных сторон — это 22-е место.

«Нажимая ритм», Уилер говорит. «Он сильный и хорошо сбалансированный фигурист, он отличный игрок, и он может играть в пространстве и вне его».

У Ёрова может быть то, чего не хватает Вилле для успеха в Миннесоте: умение не водить машину Дин Эвасон псих. Джей Ди Берк, Дэвид Сент-Луис и Кэм Робинсон из Elite Prospects оценили его как одного из 5 лучших двусторонних нападающих в классе 2022. Он ответственно относится к обороне и, как и его соотечественник Хоснотдинов, использует свое катание на скейтборде, чтобы стать бичом для противников.

Скауты не обязательно показывают его как звезду, но его номера делают это. Набрал 0 очков в 21 матче за магнитогорский «Металлург» в КХЛ. Играйте для них менее четырех минут за ночь. Обратите внимание, как он развалил юношеский союз России МХЛ.

В прошлом сезоне он забил 13 голов и набрал 36 очков в 23 играх. Эти 1,57 очка за игру больше, чем у таких звезд, как Кучеров (1,42), Панарин (1,16) и звезда КХЛ. Никита Иосиф (1.19) производился в MHL в сезоны, подходящие для записи.

Спустя какое-то время (почти без льда) в КХЛ Данила Юров вернулся в форму и сегодня утром забил очаровательным маленьким мощным ходом. Сейчас у него 20 очков в 11 юношеских играх подряд. В этом сезоне он забил 14 голов и набрал 37 очков в 24 матчах МХЛ. pic.twitter.com/kIyQbVKtuo — Кэм Робинсон (@Hockey_Robinson) 10 марта 2022 г.

По словам Байрона Бейдера из Hockey Prospecting, его эквивалент НХЛ (NHLe), который переводит производство в лигах в эквивалент НХЛ, дает ему 45 очков. Это больше, чем у Шейна Райта (37), Логана Кули (37) и Юрая Славковски (27), предполагаемых лучших нападающих на этом драфте. Так совпало, что 45 NHLe на его драфте идеально совпадают с сезоном Петерсона 2016-17.

Вот почему Hockey Prospecting прогнозирует, что Юров имеет наибольшие шансы стать звездой драфта в 2022 году. Алекс ДеБринкат. Уместно, учитывая, что производство DeBrincat было слишком поздним, но по другой причине (рост 5 футов 7 дюймов).

Трудно не увидеть, как Брэкетт воспользуется неэффективностью этого рынка, если у него будет шанс сделать это. У Юрова есть мастерство, производственная и трудовая этика. Брэкетту, возможно, даже не придется ждать, чтобы выбрать 24. Он делал агрессивные ходы на доске в пользу Вальштедта и Хуснутдинова. Виала может сыграть большую роль в получении топ-15 или выше.

Согласование между игроком, скаутом и организацией выглядит слишком хорошо, чтобы быть возможным при переходе на драфт в следующем месяце. И если Брэкетту удастся это сделать, многие другие команды смогут атаковать так же, как они это делают с Бозером, Петтерссоном и Хьюзом.