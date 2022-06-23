Будут ли иметь значение налоговые каникулы Байдена на газ?

Миллионы налоговых деклараций не обрабатываются, поскольку IRS пытается устранить их отставание. Казначейство заявило, что агентство сталкивается с большим, чем обычно, отставанием в доходах, которое более чем вдвое превышает ожидаемое возвращение «по историческим стандартам на данный момент календарного года».

Осуществимы ли санкции против России?

Спустя почти четыре месяца после вторжения России в Украину санкции Запада выглядят хрупкими.

Усилия по ограничению закупок российского ископаемого топлива, похоже, принесли свои плодыпо крайней мере на данный момент, Репортаж Виктории Ким, Клиффорда Краузе и Антона Трояновского из The Times. Эмбарго Европы на российскую нефть еще не вступило в силу. Но Китай и Индия покупают примерно столько же российской нефти, сколько ушло бы на Запад. Цены на нефть настолько высоки, что Россия сейчас зарабатывает больше денег, чем до войны.

Что еще хуже, некоторые индийские компании покупают российскую нефть со скидкой, перерабатывают ее и продают некоторые нефтепродукты в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию ​​и Италию по высоким ценам, по данным Финского исследовательского центра энергетики и гигиены. воздуха.

В то же время некоторым западным компаниям, похоже, трудно разорвать финансовые связи с Россией. InterContinental Hotels Group, Hyatt и Hilton, группа гостиничного гиганта, получила рейтинг «D» от группы исследователей, которые… Отслеживание выхода компаний из России. Джеффри Зонненфельд, профессор менеджмента Йельского университета, который возглавляет команду, сказал DealBook: «Было разочаровывающе видеть, что группа гостеприимства в целом так неохотно предпринимала шаги, которые в конечном итоге могли сделать люди, работающие в обычных ресторанах и фаст-фуде, а не неохотно». . «Это возможно ни для одного из них. Marriott в сфере гостеприимства был прекрасным примером».

В этом месяце Marriott объявила, что Приостановка всех гостиничных операций в России. Команда Sonnenfeld ставит Marriott оценку «B», потому что она «оставляет возможности для возврата».

InterContinental, которой принадлежат 17 брендов, включая Crowne Plaza и Holiday Inn с таким же названием, приостановила открытие новых отелей и будущие инвестиции. Но его отели В рамках долгосрочных договоров управления или франчайзинга остаются открытыми.

В заявлении Hilton говорится, что компания предприняла шаги по сокращению своего бизнеса в России и прекращению дальнейшего развития.

Генеральный директор Hyatt Марк Хобламазян заявил на конференции в этом месяце, что компания хочет знать местные законы при сворачивании бизнеса в России. «Мы должны уделять много внимания тому, как мы это организуем, потому что это очень тщательно», — сказал он. По данным The Points Guy. Hyatt заявила в своих заявлениях, что она была одной из первых западных гостиничных компаний, разорвавших связи с местными владельцами своих отелей в России, хотя она сказала это. Некоторые могут продолжать использовать имя Хаят..

Некоторые компании описали свой выход как «приостановку», даже если они не собираются возвращаться. «Они беспокоятся, что, если они уйдут, они могут нарушить контракты различного рода», — сказал DealBook Эндрю Каннингем, главный европейский экономист Capital Economics.