Будущее в союзе с Китаем и Индией — это принятие желаемого за действительное со стороны Кремля.

С тех пор, как Запад ввел санкции против России за ее вторжение в Украину, российское правительство пыталось укрепить отношения с Азией, но действительно ли Россия в будущем видит себя частью Азии?
В то время как Россия, несомненно, стала более зависимой от Азии экономически, Политическая сторона этого вопроса до конца не раскрыта.
в состояние В письме по случаю визита Си Цзиньпина в Москву в марте президент России Владимир Путин назвал Китай «другом» и охарактеризовал отношения между Москвой и Пекином в восторженных тонах, как и Си Цзиньпин в ответ. состояние по случаю визита.
Однако Путин зашел так далеко, что упомянул негативное влияние так называемого «коллективного Запада» на нынешний мировой порядок и кризис на Украине — две темы, которых Си старался избегать.
Это важно, потому что Путин, намекая на создание единого фронта против Запада, фактически предлагал то, что Кремль может предложить Китаю, а также другим азиатским странам, в качестве стимула принять Россию как часть своей страны. континент политически.
Позиция России, возможно, зашла в тупик, поскольку азиатские страны, негативно относящиеся к Западу, не нуждаются в помощи со стороны России, глобальное влияние которой с каждым днем ослабевает. Си Цзиньпин, в частности, продолжает Дисплеи силой в противостоянии с Западом, особенно с США, без помощи Москвы.
Вот почему единственные страны Азии, которые продемонстрировали хоть какую-то реальную поддержку войне России против Украины, — это Иран, которая считает Россию партнером по санкциям, и Северную Корею, которая старается не слишком громко заявлять о своей поддержке Москвы. Почта Индии Кажется В первую очередь для того, чтобы связать это с низкими ценами на российскую нефть и желанием не допустить слишком близкого сближения путинского режима с Пекином.
Несмотря на то, что Китай и Индия являются двумя крупнейшими экономическими партнерами России, интеграция России в азиатскую политическую сферу маловероятна, хотя бы потому, что Китай и Индия вот уже несколько десятилетий враждуют друг с другом, сделав одного из них союзником. вряд ли. другой союзник.
В то время как Россия могла в какой-то момент вырезать себе роль моста между Востоком и Западом, столетия правления Романовых в конечном итоге поставили Россию на путь превращения в часть Европы, а не Азии, а в культурном и политическом плане Россия была западной страной с тех пор, как времена Петра Великого.
Некоторые связывают склонность России к развитию сильных секторов власти и преклонение руководства страны с наследием монголо-татарского владычества в стране, а социологи из Левада-центра в последнее время Я заканчиваю Что россияне до сих пор считают, что идеальным лидером страны была бы сильная авторитарная фигура, а не профессиональный политик.
Однако эти факторы не более чем препятствия на пути превращения России в современное государство западного типа, а не основы отдельной российской идентичности. Это подтверждается тем, что происходило в период относительной свободы во время правления Михаила Горбачева в последние годы существования Советского Союза. Получив возможность свободно высказаться, советские граждане почти единогласно предпочли демократический путь, что, в свою очередь, обернулось стремлением раз и навсегда распустить СССР.
Когда в 1991 году бывшие советские республики обрели независимость, прибалтийские государства сразу же предприняли усилия по воссоединению с западным миром. Россия также пыталась превратиться в действительно демократическую страну, однако вышеупомянутые политические барьеры сильно затормозили этот процесс, расширив окно возможностей для захвата власти таким лидером, как Путин.
По мере того как демократизация замедляется, недовольство населения — например, негодование по поводу поражения в холодной войне — становится все более зрелым для использования. В данном случае неважно, действительно ли можно сказать, что холодная война была «проиграна Советским Союзом» или нет, но ее подсознательная пропагандистская сила и полезность как инструмента создания новой диктатуры остаются.
Но одни только эти факторы не сближают Россию с Азией. Нынешняя экономическая зависимость Москвы от Азии — не более чем временное решение западных санкций. Хотя российское руководство может попытаться укрепить отношения с Азией, создав антизападную коалицию, такие страны, как Китай, Индия и даже Иран, до сих пор обменивались лишь при наличии явно экономически выгодных условий.
Поскольку Россия больше не может нормально торговать с Западом, единственным выходом для нее является Восток. Иными словами, то, что Россию исключили из семьи западных народов, не обязательно означает, что она может рассчитывать на теплый прием со стороны своих азиатских соседей.
Все это означает, что Россия вышла на улицу и теперь продает свой оставшийся товар всем, кому это может быть интересно, а учитывая, что покупатели неизбежно устанавливают цены, это мало похоже на гостеприимство.
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