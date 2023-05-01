Будущее в союзе с Китаем и Индией — это принятие желаемого за действительное со стороны Кремля.

С тех пор, как Запад ввел санкции против России за ее вторжение в Украину, российское правительство пыталось укрепить отношения с Азией, но действительно ли Россия в будущем видит себя частью Азии? В то время как Россия, несомненно, стала более зависимой от Азии экономически, Политическая сторона этого вопроса до конца не раскрыта. в состояние В письме по случаю визита Си Цзиньпина в Москву в марте президент России Владимир Путин назвал Китай «другом» и охарактеризовал отношения между Москвой и Пекином в восторженных тонах, как и Си Цзиньпин в ответ. состояние по случаю визита. Однако Путин зашел так далеко, что упомянул негативное влияние так называемого «коллективного Запада» на нынешний мировой порядок и кризис на Украине — две темы, которых Си старался избегать. Это важно, потому что Путин, намекая на создание единого фронта против Запада, фактически предлагал то, что Кремль может предложить Китаю, а также другим азиатским странам, в качестве стимула принять Россию как часть своей страны. континент политически. Позиция России, возможно, зашла в тупик, поскольку азиатские страны, негативно относящиеся к Западу, не нуждаются в помощи со стороны России, глобальное влияние которой с каждым днем ​​ослабевает. Си Цзиньпин, в частности, продолжает Дисплеи силой в противостоянии с Западом, особенно с США, без помощи Москвы.

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Вот почему единственные страны Азии, которые продемонстрировали хоть какую-то реальную поддержку войне России против Украины, — это Иран, которая считает Россию партнером по санкциям, и Северную Корею, которая старается не слишком громко заявлять о своей поддержке Москвы. Почта Индии Кажется В первую очередь для того, чтобы связать это с низкими ценами на российскую нефть и желанием не допустить слишком близкого сближения путинского режима с Пекином. Несмотря на то, что Китай и Индия являются двумя крупнейшими экономическими партнерами России, интеграция России в азиатскую политическую сферу маловероятна, хотя бы потому, что Китай и Индия вот уже несколько десятилетий враждуют друг с другом, сделав одного из них союзником. вряд ли. другой союзник. В то время как Россия могла в какой-то момент вырезать себе роль моста между Востоком и Западом, столетия правления Романовых в конечном итоге поставили Россию на путь превращения в часть Европы, а не Азии, а в культурном и политическом плане Россия была западной страной с тех пор, как времена Петра Великого. Некоторые связывают склонность России к развитию сильных секторов власти и преклонение руководства страны с наследием монголо-татарского владычества в стране, а социологи из Левада-центра в последнее время Я заканчиваю Что россияне до сих пор считают, что идеальным лидером страны была бы сильная авторитарная фигура, а не профессиональный политик. Однако эти факторы не более чем препятствия на пути превращения России в современное государство западного типа, а не основы отдельной российской идентичности. Это подтверждается тем, что происходило в период относительной свободы во время правления Михаила Горбачева в последние годы существования Советского Союза. Получив возможность свободно высказаться, советские граждане почти единогласно предпочли демократический путь, что, в свою очередь, обернулось стремлением раз и навсегда распустить СССР.

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