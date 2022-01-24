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Будущее Ultimate Marvel vs. Capcom 3 широко раскрыта и вступает в захватывающую новую главу

24 января, 2022
Artem Sokolov

Инструмент импорта моделей TGE может сделать почти все возможным

Ultimate Marvel против. Capcom 3 остается одной из самых любимых игр даже спустя 10 лет после ее первоначального выпуска, и теперь она вступает в захватывающую новую главу, которая может буквально изменить все.

Мы уже довольно давно следим за впечатляющей сценой моддинга UMVC3 с талантливыми людьми, пытающимися создать совершенно новых игровых персонажей для списка, но все они столкнулись с ограничение, которое заставляло их всех повторно использовать то, что уже было в игре. Однако это уже не так.

По сообщениям, после более чем 900 часов работы, Инструмент TGE для импорта моделей UMVC3 теперь доступен для публики, что делает возможным практически любого персонажа или сцену.

Вместо того, чтобы делать что-то вроде замены цветов и движений Данте из Devil May Cry, чтобы сделать мод Гамбит Людей Икс, модель мутанта теперь можно вырвать из другой игры или создать с нуля, чтобы полностью воплотить в жизнь видение моддера с помощью собственных анимаций и анимаций.

Мы уже видели несколько таких полных замен моделей в работе или уже доступных для добавления таких персонажей, как Рашид из Street Fighter 5 в Махвеле в первый раз или принести Циклоп обратно в лоно.

Хотя эти перспективы заманчивы, не каждый может запрыгнуть и добавить в игру своего любимого бойца, потому что рекомендуется иметь некоторый опыт работы с 3D-моделированием и 3DS Max, а также со всей другой работой, связанной с созданием мода.

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Для тех, кто хочет попробовать создать свою собственную игру Marvel vs. Персонаж Capcom, есть доступно удобное руководство чтобы провести пользователей через глубокий процесс.

К счастью для игроков, которые просто хотят использовать чужие моды в игре, шаги остаются теми же и простыми, просто извлеките новые файлы в нужную папку и получайте удовольствие.

Это открывает дверь в Ultimate Marvel 3, которая в какой-то момент превращается в совершенно новую игру с совершенно новым составом, но есть еще некоторые проблемы, которые нужно решить, прежде чем мы сможем использовать все MUGEN.

Самым большим из них сейчас, возможно, является тот факт, что эти моды по-прежнему привязаны к альтернативным цветам существующих персонажей, поэтому вы не можете запускать обе версии в одной команде и могут вызвать проблемы при попытке запустить зеркальное соответствие между модифицированным и обычным бойцы.

Некоторые моддеры сейчас изучают возможность добавления в игру дополнительных слотов для персонажей, так что, надеюсь, когда-нибудь в недалеком будущем мы сможем собрать самый дикий экран выбора персонажа в Marvel vs. История Капком.

Если Capcom и Disney не соберутся вместе, чтобы создать новую часть серии, похоже, несгибаемые фанаты более чем готовы заработать на себе.

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Вот если бы в игре был неткод отката.

Те, кто хочет поближе познакомиться с этими полными заменами моделей, могут проверить Обновленная коллекция табов, который включает в себя моды на Злого Рю, Таноса, Рашида, Капитана Марвела, Циклопа, Кена, Псайлок и других.

Я думаю, что мы все, по крайней мере, должны поаплодировать TGE и моддерам за то, что они продолжают продвигать сцену Marvel 3 благодаря своей самоотверженности и долгим, долгим часам тяжелой работы.

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