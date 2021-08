Бунтовщики-палестинцы возле заставы Эвиатар развесили свастику

Палестинские протестующие возле заставы эвакуированного поселения на Западном берегу Эвиатар Пылающая деревянная звезда Давида со свастикой внутри была снята на видео и широко распространена в субботу вечером.

В методе, который палестинцы называют «ночной суматохой», участники беспорядков бросали взрывчатку, сжигали шины и направляли лазерные лучи на вершину заставы, которая, хотя и необитаема, должна быть получена для получения разрешения.

«Используя эти символы ненависти, демонстранты перешли черту», ​​- сказал генерал-майор Гасан Альян, координатор деятельности правительства в регионах. «Любое сравнение идей нацизма и сионизма показывает, насколько на самом деле невежественны люди, которые поступили бы так, как исторически, так и морально».

Альян сказал, что не верит, что такая работа является истинным отражением палестинского общества и что участникам должно быть стыдно.

«Такая работа не отражает ценности какого-либо общества, особенно палестинского общества», – сказал Элиан.

«Всем, кто принял участие в этом ужасном событии, должно быть стыдно за себя», – добавил он. «Мы решительно осуждаем этот позорный акт и призываем палестинский народ сделать то же самое».

Палестинцы почти ежедневно проводят демонстрации в районе Наблуса в знак протеста против создания форпоста с момента его основания в мае. Аванпост был построен на земле, которую Израиль называет государственной землей, и палестинцы считают, что она принадлежит городам Бейта, Кабалан и Ятма.

Беспорядки по своему характеру аналогичны беспорядкам на границе с сектором Газа, где свастика также использовалась как символ протеста.

«Молодые люди, выступающие против незаконных поселений, – герои», – сказал Мухаммад Заин, местный активист из района Наблуса.

Мы продолжим мирные протесты, пока не сорвем план израильского правительства по захвату нашей земли. То, что произошло в субботу, произошло не потому, что мы против иудейской религии, или потому, что мы с Гитлером. Мы просто хотели сказать, что между Израилем и нацистами нет большой разницы ».

Правые израильтяне и поселенцы, осуждающие использование свастики, утверждали, что палестинцы показали свое истинное лицо.

Диссидент Кнессета Ямина Амичай Чакли написала в Твиттере: От муфтия Хаджа Амина [al-Husseini] Для PETA палестинский национализм по-прежнему вдохновлен нацистами ».

Председатель регионального совета Самарии Йоси Даган, в районе Западного берега которого вспыхнули беспорядки, сказал: «Продолжение варварских бунтов террористов из Беты и интенсивность насильственного сопротивления, финансируемого властями Палестины, доказывают, насколько важны Эвиатар. стратегия для “Хезболлы”. [drive]. ”

Видеоклип, полученный с места происшествия в субботу вечером, показывает, как палестинцы окружают свастику и несут горящие факелы.

Дополнительный видеоклип, распространенный в субботу вечером, показал пожар и большой взрыв, а палестинские СМИ сообщили о взрыве звуковой бочки.

pic.twitter.com/Ll9a4gfWdM смотрел | Громкий взрыв во время ночной неразберихи возле заставы в городе Бейта, к югу от Наблуса. # Палестина – Сеть новостей Quds (@qudsn) 14 августа 2021 г.

Палестинцы называют место расположения форпоста Эвиатар «Джабаль ас-Сабих» или «Утренняя гора», потому что солнечный свет попадает на него рано. Их особенно беспокоит создание там нового поселения, потому что такая еврейская община дестабилизирует палестинскую географическую целостность.

Муниципальные власти Бейты отказались комментировать поджог Звезды Давида со свастикой, но несколько активистов из города поддержали эту меру и обвинили Израиль в совершении «военных преступлений» против жителей Бейты.

Палестинские активисты утверждают, что израильтяне, протестовавшие против видео со свастикой в ​​социальных сетях, используют отснятый материал для подстрекательства к ним. Они обеспокоены тем, что такие сообщения, содержащие видео и изображения инцидента, стали вирусными, и призывают пользователей социальных сетей сообщать о таких сообщениях в Facebook и Twitter на том основании, что они способствуют разжиганию ненависти.

Активисты специально нацелились на аккаунты в социальных сетях руководителей Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT) и Департамента арабских СМИ пресс-секретаря ЦАХАЛа, которые разместили фотографии и видео инцидента, решительно осуждая палестинских активистов за акт сжигания.

Активисты заявили, что гордятся демонстрациями, которые они назвали «мирными».

Активист Мухаммад Насер сказал, что он и многие жители города были «удивлены, увидев, что израильские власти и средства массовой информации использовали этот инцидент для подстрекательства против палестинцев».

«Люди, которые сожгли Звезду Давида, никого не убили и не ранили», – сказал Насер. Журналисты должны сосредоточиться на преступлениях израильской армии, а не на мирных протестах. Все говорят о субботнем инциденте, а не о мучениках Бета, которые были убиты в последние несколько недель за защиту своей земли ».

Мухаммад Хамдан, глава правящей фракции ФАТХ в Наблусе, призвал объявить Бету «зоной бедствия».

Он заявил, что с момента начала столкновений с израильской армией три месяца назад было ранено 3200 мирных жителей. По словам Хамдана, не менее 200 человек получили ранения боевыми пулями.

Форпост Эвятар был впервые создан в 2013 году после террористической атаки на соседнем перекрестке Тапуах, в результате которой погиб 31-летний Эвятар Боровский.

Он был немедленно эвакуирован, но восстановлен в мае после того, как 19-летний Иегуда Гетта был убит палестинским террористом в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля.

Около 50 семей, переехавших на объект, согласились эвакуация После того, как правительство достигнет договоренности о том, что размещенные здесь модульные здания останутся, а община в конечном итоге будет легализована.

Но палестинские протесты, особенно связанные с городом Бейта, превратили этот район в самый ожесточенный очаг насилия на Западном берегу.

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности на палестинских территориях сообщило в пятницу, что с 27 июля по 9 августа 77 процентов палестинских жертв произошли в результате столкновений на Западном берегу с израильскими военными в районе Эвиатар и Бейта.

Это делится на 764 палестинца, раненых в столкновениях с израильской армией на Западном берегу, из которых 586 были ранены в районе Эвиатар и Бейта.

Двое из четырех палестинцев, убитых ИДФ в этот период, были убиты РЕТА. Один во время столкновений 6 августа, другой – во время затишья 27 июля.

В этом последнем инциденте, согласно Управлению по координации гуманитарной деятельности, ЦАХАЛ утверждает, что Шади Селим 41 подошел к ним с железным прутом и не остановился. Палестинские источники, в свою очередь, утверждали, что «он был муниципальным служащим, ремонтировавшим водопроводную сеть, и что железный стержень на самом деле был гаечным ключом», – заявили в ООН.