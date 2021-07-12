Буре выдвинута кандидатом в совет ИИХФ на роль Федерации хоккея России

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХЛ) по международным делам.
Буре, двукратный призер Олимпийских игр, получит задание представлять Россию в Совете Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) в случае избрания в руководящий орган.
RIHF назначил 50-летнего мужчину на место президента Владислава Третьяка в совете директоров после того, как он был вынужден уйти в отставку из-за санкций, введенных в отношении России из-за спонсируемого государством допингового скандала, который мешает представителям правительства играть важную роль в спорте. тела.
Бури – один из 17 кандидатов, претендующих на избрание в правление ИИХФ на проводимой раз в два года конференции в Санкт-Петербурге 25 сентября.
«Это очень важное событие для меня», – сказал он.
«Как спортсмен, я всегда старался изо всех сил для российского хоккея с шайбой, и сейчас я буду делать то же самое в этой роли.
«Я сделаю все возможное, чтобы продвигать наш хоккей с шайбой, применяя свой опыт и знания».
Пури добавил: «У нас впереди много событий, самое важное из которых – Зимние Олимпийские игры 2022 года в Китае.
«Для победы на международном уровне важен каждый элемент, в том числе ваш имидж нашей страны, способность обсуждать различные темы и представлять Россию на встречах и форумах.
«RIHF добился многого в этой области, но важно продолжать совершенствоваться».
Бери играл в «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» во время своей карьеры в Национальной хоккейной лиге.
Он привел сборную России к серебряной олимпийской медали в Нагано и входил в команду, взявшую бронзу в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Буре также был генеральным менеджером по России в Турине в 2006 году.
Рекрутер Зала славы ИИХФ в свои игровые дни был вовлечен в полемику по поводу предполагаемых связей с русской мафией.
Он отрицал какую-либо преступную деятельность или правонарушение.