Бури посетил Россию для участия в 6-м Восточном экономическом саммите во Владивостоке

Министр нефти Хардип Сингх Пури посетит Россию с 1 по 5 сентября на 6-й саммит Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, поскольку Индия стремится укрепить свое взаимодействие с богатым полезными ископаемыми регионом России.

В пресс-релизе, выпущенном его министерством, говорится, что Пури, который возглавит официальную и деловую делегацию в России, станет его первым зарубежным визитом с момента вступления в должность министра нефти и природного газа.

Она сообщила, что премьер-министр Нарендра Моди выступит почти на пленуме саммита Европейского экономического форума, на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин, без указания даты.

Моди был главным гостем ВЭФ в 2019 году.

Во время своего визита министр проведет встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, чтобы рассмотреть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, и с Алексеем Чикунковым, российским министром развития Дальнего Востока и Арктики, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. между индийскими и российскими компаниями в этом регионе ».

Кроме того, Пури будет сопредседателем бизнес-диалога между Индией и Россией на полях ВЭФ.

Он также проведет переговоры с крупными российскими энергетическими компаниями, включая «Роснефть», «Газпромнефть» и «Сибур».

«Индия и Россия поддерживают тесное и растущее двустороннее сотрудничество в области энергетики, которое является фундаментальной опорой особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в заявлении.

Россия является крупнейшим направлением инвестиций индийских нефтегазовых компаний. Индийские компании государственного сектора в России инвестировали около 16 миллиардов долларов, в том числе на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в нефтегазовые активы, такие как Сахалин-1, Ванкур и Тас-Урях.

Россия также является крупнейшим инвестором в нефтегазовый сектор Индии.

«Индия поощряет увеличение инвестиций российских компаний в нефтегазовый сектор Индии, особенно в газовую инфраструктуру, а также в сектор разведки и добычи», – говорится в заявлении.

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