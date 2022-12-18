Буркина-Фасо возмущена корыстной связью России

Президент Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре захватил власть в сентябре, пообещав свести на нет успехи исламистских боевиков.

Военные власти Буркина-Фасо вызвали посла Ганы в связи с обвинениями в том, что она наняла российских наемников для борьбы с джихадистами.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал присутствие группы Вагнера в Буркина-Фасо «печальным».

Буркина-Фасо изо всех сил пытается сдержать исламистских боевиков, действующих во многих частях страны.

Соседняя Мали сталкивается с аналогичной проблемой и уже широко распространено мнение, что она работает с Вагнером.

С тех пор как капитан Ибрагим Траоре захватил власть в Буркина-Фасо в сентябре, широко ходили слухи, что он может последовать его примеру и начать работать на российских наемников.

Обе страны уже разорвали давние связи в сфере безопасности с Францией, бывшей колониальной державой.

Министр по делам Африки и развития Великобритании Эндрю Митчелл заявил во время своего визита в Гану, что Великобритания обеспокоена деятельностью российских наемников в Западной Африке.

Митчелл заявил Би-би-си, что российское присутствие в регионе не было «ни конструктивным, ни полезным».

Капитан Траоре пообещал вернуть территорию у джихадистов и провести демократические выборы в июле 2024 года.

Его правительство также вызвало посла Буркина-Фасо в Аккре для «консультаций» по поводу комментариев, сделанных президентом Ганы.

Выступая в кулуарах саммита США и Африки в Вашингтоне в среду, президент Акуфо-Аддо сказал, что северный сосед Ганы заключил сделку с группой наемников.

«Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе. Буркина-Фасо заключила договоренность о том, чтобы вместе с Мали использовать там силы Вагнера», — сказал он.

Он также сказал, что Буркина-Фасо отказалась от шахты, которая, как утверждается, содержит золотые запасы, недалеко от границы с Ганой, в обмен на услуги группы по подавлению вооруженного восстания, которое началось в 2015 году.

В последние недели сотни людей, спасающихся от нападений боевиков в Буркина-Фасо, пересекли границу с северной Ганой.

История продолжается

Пока официального подтверждения соглашения между группой Вагнера и Буркина-Фасо не поступало, несмотря на недавний визит в Россию премьер-министра Аполлинера Келема.

Сообщения о том, что Мали работала с бойцами Вагнера, были одной из причин, по которой Франция вывела свои войска из страны в августе — после почти десяти лет помощи в борьбе с боевиками-джихадистами в стране.

Детали какого-либо соглашения между Мали и группой наемников, которую обвиняют в совершении зверств в стране, включая убийства мирных жителей, остаются неясными.

Атаки джихадистов продолжались во многих регионах страны, несмотря на присутствие российских наемников, которых военные власти Мали назвали обученными.

У Вагнера также есть боевики в Ливии, Центральноафриканской Республике и Мозамбике.

карта

Дополнительный отчет Томаса Нади в Гане