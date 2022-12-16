Буркина-Фасо вызывает посла Ганы в связи с претензией президента на Вагнера | Новости

Президент Нана Акуфо-Аддо заявил во время саммита лидеров США и Африки, что Буркина-Фасо наняла российских наемников.

Министерство иностранных дел заявило, что Буркина-Фасо вызвала посла Ганы в знак протеста против обвинений в том, что находящаяся в блокаде страна Сахеля наняла российских наемников.

Повестка была отправлена ​​в пятницу после того, как президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил в среду, что наемники были наняты Буркина-Фасо.

Сегодня на нашей северной границе есть российские наемники. «Буркина-Фасо заключила соглашение о том, чтобы вместе с Мали использовать там силы Вагнера», — заявил Акуфо-Аддо на саммите лидеров США и Африки в Вашингтоне.

Выступая вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Акуфо-Аддо также заявил, что Буркина-Фасо предложила Вагнеру шахту в качестве оплаты.

Министерство иностранных дел Буркина-Фасо заявило в заявлении, опубликованном после встречи с послом Ганы, что оно «выразило свое неприятие» заявлений, сделанных президентом Ганы.

«Гана могла бы обменяться мнениями с властями Буркина-Фасо по вопросу безопасности, чтобы получить правильную информацию», — добавила она.

Но она не подтвердила и не опровергла эти обвинения. В отдельном сообщении агентству Рейтер официальный представитель МИД сказал, не уточняя: «В любом случае Вагнера не вызывали в Буркина-Фасо».

Представитель сказал, что Буркина-Фасо также отозвала своего посла из Ганы для встречи.

Власти Уагадугу не комментировали публично слухи о сотрудничестве с группой наемников «Вагнер», нанятой в соседнем Мали для помощи в борьбе с вооруженными группировками.

Отвечая на комментарии Акуфо-Аддо в четверг, Вагнер напрямую не обращался к проблемам Ганы. Но ответ, приписываемый основателю компании Вагнера Евгению Пригожину, обвинил западные правительства и силы Организации Объединенных Наций в совершении некоторых преступлений, в совершении которых обвинялся Вагнер в Африке.

Перспектива расширения присутствия Вагнера в Африке встревожила западные державы, такие как Франция и США, которые заявляют, что группа эксплуатирует минеральные ресурсы и нарушает права человека в странах, в которых она работает.

Представитель правительства Буркина-Фасо не перезвонил и не ответил на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.

Представитель министерства иностранных дел Ганы сказал, что ни с кем нельзя связаться для комментариев.

Буркина-Фасо изо всех сил пытается сдержать некоторые из тех же вооруженных групп, что и в Мали, и, как и ее сосед, управляется военным правительством, пришедшим к власти на обещаниях повышения безопасности.

Решение Мали использовать силы Вагнера в прошлом году отдалило ее от региональных и западных союзников и стало одной из причин вывода французских войск из страны.

Силы Вагнера также воевали в Ливии, Центральноафриканской Республике и Мозамбике.