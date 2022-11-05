Бурный и победный сезон Дарьи Касаткиной

ФОРТ-УЭРТ – Когда в четверг вечером матч Дарьи Касаткиной с американкой-подростком Коко Гауфф получил серьезный поворот, мысли Касаткиной было трудно прочитать: ее нейтральное, напряженно сосредоточенное выражение лица давало легкий намек на исход, пока она не завершила свою победу в круговой системе. , 7-6(6), 6-3, в финале WTA с ревом и сжатым кулаком.

Касаткина, 25-летняя россиянка, которая в субботу сразится с Кэролайн Гарсиа за место в полуфинале, находится в моменте и снова готова к своему первому появлению на этом мероприятии в конце года, которое зарезервировано для лучшие восемь женщин. Игроки в одиночном разряде и восемь лучших команд в парном разряде.

Но это был бурный сезон, и в итоге Касаткина восторжествовала. В июле в интервью российскому блогеру Вите Кравченко она призналась, что она лесбиянка, обнародовав свой роман с бывшей олимпийской фигуристкой Натальей Заппяко. В том же интервью Касаткина также стала первой российской звездой тенниса, резко высказавшейся против войны с Украиной.

И то, и другое является рискованным шагом в России, где правительство во главе с президентом Владимиром Путиным приняло законы, ограничивающие оппозицию войне и запрещающие изображения однополых отношений в книгах, фильмах и средствах массовой информации.