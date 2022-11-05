Бурный и победный сезон Дарьи Касаткиной

ФОРТ-УЭРТ – Когда в четверг вечером матч Дарьи Касаткиной с американкой-подростком Коко Гауфф получил серьезный поворот, мысли Касаткиной было трудно прочитать: ее нейтральное, напряженно сосредоточенное выражение лица давало легкий намек на исход, пока она не завершила свою победу в круговой системе. , 7-6(6), 6-3, в финале WTA с ревом и сжатым кулаком.
Касаткина, 25-летняя россиянка, которая в субботу сразится с Кэролайн Гарсиа за место в полуфинале, находится в моменте и снова готова к своему первому появлению на этом мероприятии в конце года, которое зарезервировано для лучшие восемь женщин. Игроки в одиночном разряде и восемь лучших команд в парном разряде.
Но это был бурный сезон, и в итоге Касаткина восторжествовала. В июле в интервью российскому блогеру Вите Кравченко она призналась, что она лесбиянка, обнародовав свой роман с бывшей олимпийской фигуристкой Натальей Заппяко. В том же интервью Касаткина также стала первой российской звездой тенниса, резко высказавшейся против войны с Украиной.
И то, и другое является рискованным шагом в России, где правительство во главе с президентом Владимиром Путиным приняло законы, ограничивающие оппозицию войне и запрещающие изображения однополых отношений в книгах, фильмах и средствах массовой информации.
Касаткина, из Войну описывали как «полный кошмар». Она выразила симпатию украинским футболистам, долгое время тренировалась в Испании со своим тренером Карлосом Мартинсом, а сейчас проживает в Дубае. Она не вернулась в Россию, где у нее до сих пор живет семья, с момента своего визита в Санкт-Петербург в феврале, незадолго до этого. Вторжение России в Украину.
Был ли это ее храбрый год?
«Возможно, да», — сказала она в интервью в Форт-Уэрте. «Я говорил эти вещи не для того, чтобы звучать смело, а для того, чтобы донести до людей свою точку зрения и свои чувства. Так что, если они увидят это, это будет смело, хорошо, но это не прозвучит смело, не совсем».
Некоторые украинские игроки, в том числе бывший капитан Кубка Короля Украины Ольга Савчук Билли Джин, лично поблагодарили Кататкину.
«По крайней мере, она попыталась и что-то сделала, и теперь она может жить с чистой душой», — написала Савчук в смс-сообщении в пятницу. «Теперь я могу легко смотреть на ее лицо, когда встречаю ее, потому что я знаю, о чем она думает».
На вопрос, какова реакция в России, Кацаткина возразила. — Давай не будем об этом, — сказала она.
Но она сказала, что ее тронул уровень международной поддержки ее решения рассказать о своей сексуальности. Живи честно с Забиякоолимпийский чемпион России 2018 года, был с ней и Мартинесом в Форт-Уэрте.
«Я не знала, чего ожидать, и, думаю, все прошло хорошо», — сказала Касаткина. «И я очень благодарна всем, кто писал мне и поддерживал меня. Конечно, были и негативные стороны, но я их совсем не чувствовала. Только люди в интернете, так что это не имело никакого значения для мне.»
Кацаткина сказала, что ее повседневная жизнь изменилась не так сильно, как ее настроение.
«Я просто начинаю чувствовать себя намного лучше», — сказала Касаткина. «Просто быть собой и чувствовать себя более свободным, чтобы делать то, что я хочу делать, то, что, как я чувствую, мне нужно делать. Удивительная вещь. Жить с чувством свободы — это прекрасно».
Она снова поднялась в десятку лучших в 2022 году, заняв восьмое и последнее место в плей-офф одиночного разряда финала WTA после того, как в 2018 году вышла на замену в Сингапуре, не сыграв ни одного матча.
«Думаю, можно сказать, что я села на последний поезд, который был здесь», — сказала Касаткина. «Я очень нервничал в гонке, потому что она была такой напряженной. Но быть здесь — прекрасное чувство».
Исключенная из Уимблдона вместе со всеми игроками из России и ее союзника Беларуси, Касаткина, возможно, не прошла бы квалификацию в Форт-Уэрт, если бы раунды не прошли квалификацию. Уимблдон лишился рейтинговых очков В ответ на российское эмбарго.
Елена Рыбакина, уроженка России, которая сейчас представляет Казахстан, выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде, но без 2000 очков, которые обычно тратятся на титул Большого шлема, она не прошла в финал WTA.
Катакина и белорусская звезда Арина Соболенко финишировали в восьмерке лучших и смогли отыграть почти весь сезон из-за решения Тура разрешить соревноваться людям из России и Беларуси, хотя и без флагов или национальной принадлежности.
«Конечно, мы ценим, что можем сохранить работу и играть», — сказала Касаткина. «Нам повезло, и мы очень благодарны за это».
Ее сезон бутонизации наступает уже давно. Хотя Касаткина может вызвать силу кора, ее игра, прежде всего, основана на характере и вращении, на темпе и тактических изменениях.
Ее бывший тренер Филип ДеХаес назвал ее «гением тенниса», с его помощью она поднялась на 10-е место в 2018 году, дойдя до финала BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, Калифорния, прежде чем проиграть Наоми Осаке в турнире, который стал прорывом для Оба молодые таланты.
Но Касаткина не смогла сохранить этот импульс, расставшись с Дехасом в 2019 году и усугубив, по ее собственным словам, депрессию и кризис уверенности в себе, что заставило ее серьезно задуматься об уходе из спорта.
Но она справилась с этим с помощью психиатра, а также своего брата Александра Мартинеса, бывшего испанского игрока-сателлита, который тренировал давнюю уроженку Касаткиной Светлану Кузнецову.
«Карлос поднял меня со дна, когда я, скажем так, была полностью разорена», — сказала Касаткина. «Мы проделали очень хорошую работу вместе, чтобы вернуться в топ-10. Я счастлив и благодарен ему за такое терпение».
Мартинес, которая начала тренироваться в июне 2019 года, верила в талант Касаткиной, но нуждалась в ее помощи, чтобы вернуть себе уверенность в себе.
«Она вышла из трудного момента, когда ожидания вокруг нее были настолько высоки, что она попала в топ-10 в 2018 году», — сказал Мартинес в четверг. «Вначале речь шла только о создании базы, создании игрока, который мог бы играть на любом покрытии и адаптироваться к различным играм».
Пандемия дала им дополнительное время для работы в клубе Мартинеса, и они больше сосредоточились на улучшении тактики и отношения, а не на технических хитростях.
«Два или три года назад этот матч был с Коко, вы проиграете, 6–2, 6–2», — сказал Мартинес. «Без шансов. Вы бы видели разочарование, но сейчас нет. Она знает, что может изменить ход матча в любой момент».
Консистенция по-прежнему остается проблемой. Касаткина проиграла в одном из своих первых двух раундов в 11 турнирах в этом году, но она также дошла до полуфинала турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции и выиграла два титула в одиночном разряде, набрав рекордные 40-20 за все поездки и турбулентность.
Против Гарсии в субботу она могла бы продлить свой лучший сезон как минимум еще на один матч, а затем отправиться на Мальдивы с Заппиако, чтобы насладиться солнцем, спокойствием и отдыхом.
Возврата в Россию придется подождать.
«Может быть, когда война закончится», — сказала она.
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