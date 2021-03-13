Брэдли Купер поставил «Да» на «Да».

Представитель “Silver Linings Playbook” и бывшая Ирина Шейк рассказала нам, что организация яслей настолько удобна, что они каждый четверг отвозят свою трехлетнюю дочь Лию Де Сен в специализированную школу в Финансовом районе, где он берет уроки в школе Шейк. родной русский язык.

Шайк Еманжелинск родилась в СССР, а сейчас находится на западе России, но переехала в Соединенные Штаты примерно в 2007 году, когда ее модельная карьера пошла вверх после того, как она стала первой россиянкой, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Edition.

Купер и Шейк, которые встретились в 2015 году, родили Лию в 2017 году, но расстались в 2019 году.

По данным TMZВ январе они достигли соглашения об опеке, в соответствии с которым им обоим было предложено жить в Нью-Йорке, чтобы жить вместе с родителями, хотя Купер ранее проводил большую часть своего времени в Лос-Анджелесе. На сайте говорится, что они разделят юридические и материальные аресты в соотношении 50/50, «несмотря на разницу в графиках работы от месяца к месяцу».

TMZ также сообщил, что у них нет официального письменного соглашения об опеке. «Они очень синхронизированы с совместным воспитанием детей и не чувствуют необходимости отмечать это», – сказала она.

Модель недавно сказала журналу Elle, что Купер был «самым классным отцом», и настаивала на том, что, несмотря на раскол, они все еще «родители» Лии, а не «родители».

«Я никогда не понимала термин« совместное воспитание », – сказала Шейк журналу, -« Когда я со своей дочерью, я на 100 процентов мать, а когда она со своим отцом, это ее отец на 100 процентов ». Совместное воспитание – это воспитание. . »

Представитель Cooper не ответил, а представитель Shayk не найден.