Анталия, Турция

Бывшие русские овчарки в Анталии заявили, что чувствуют себя в Турции в безопасности во время пандемии коронавируса.

В турецком курортном городе проживает более 94 тысяч иностранных жителей из 90 стран, в том числе 19 тысяч из России.

Ирина Пальцы, глава Ассоциации искусства и культуры России, рассказала агентству Anadolu, что во время эпидемии жители России долгое время сидели дома и нуждаются в отпуске.

Бальджи сказал, что более половины россиян предпочитают Турцию для зарубежных поездок, и подчеркнул, что Анталия является важным направлением для россиян.

Что касается недавней приостановки полетов между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня, Балси сказал: «Ограничения на полеты глубоко опечалили нас и наших друзей в России».

Она высоко оценила инфраструктуру здравоохранения Турции и сказала, что некоторые россияне также предпочитают Турцию для медицинского туризма.

Она сказала, что Турция приняла серьезные меры против вируса с момента вспышки.

Она подчеркнула, что здесь нет уступок, особенно в сфере туризма, и сказала, что отели соблюдают все меры, включая социальное дистанцирование, гигиену и контроль температуры.

«Турция прилагает все усилия, чтобы порадовать гостей, и принимает необходимые меры. Она проводит очень успешные проверки.

Екатерина Гундуз, глава Российской образовательной и культурной ассоциации в регионе Аланьи, сказала, что Турция приняла важные решения, чтобы остановить распространение вируса.

Гюндуз выразил надежду, что количество заболевших скоро уменьшится и начнется туристический сезон.

Алисса Балтус рассказала, что 20 лет назад приехала в отпуск и решила поселиться в Аланье.

«У нас есть друзья, которые планировали провести отпуск в Анталии, но теперь они приостановили бронирование». «Они тоже расстроены», – сказала она.

Со среды в первые две недели священного месяца Рамадан в Турции будут применяться особые меры.

Комендантский час действует по будням с 19:00 – перенесен с 21:00 до 5:00, так как междугородние поездки будут запрещены, за исключением чрезвычайных ситуаций. Комендантский час сохранится в выходные дни в городах повышенного риска.

Кафе и рестораны будут предоставлять только услуги доставки, а свадебные, спортивные и игровые залы будут закрыты до конца Рамадана.

Турция подтвердила более 4 миллионов случаев заболевания, 35 031 смертельный исход и более 3,53 миллиона случаев выздоровления.

С момента начала кампании массовой вакцинации 14 января им было проведено более 19,81 миллиона прививок против коронавируса.

С декабря 2019 года пандемия унесла жизни почти 3 миллионов человек в 192 странах и регионах.

Согласно данным, собранным в Университете Джона Хопкинса в США, во всем мире зарегистрировано почти 140 миллионов случаев заболевания, при этом число излеченных случаев превышает 79,53 миллиона.

* Написание Gozde Bayar

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