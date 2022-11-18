Бывшие хозяева России прекратили работу, поскольку в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу.

Спустя четыре года после того, как Владимир Путин устроил вечеринку по случаю чемпионата мира по футболу, Россия не фигурирует в списке гостей.

Пока футбольный мир сосредоточен на матче открытия чемпионата мира в Катаре в воскресенье, Россия сыграет товарищеский матч в Узбекистане.

Россия была исключена из отборочных матчей чемпионата мира после того, как вторглась в Украину, и теперь может играть только товарищеские матчи против тех немногих стран, которые готовы принять их приглашения.

Пока единственной игрой сборной России в 2022 году была победа со счетом 2:1 над Кыргызстаном в сентябре. Российским клубам запретили участвовать в Лиге чемпионов, а женскую сборную сняли с чемпионата Европы.

В понедельник исполняется год с тех пор, как мужская сборная России в последний раз провела соревновательный матч, проиграв Хорватии со счетом 1:0 на заболоченном, залитом водой стадионе. Это означает, что Россия не прошла квалификацию на ЧМ напрямую, а прошла отборочные. К тому времени, когда они появились, Россия вторглась в Украину.

Запланированные соперники России, Польша, отказались ехать в Москву для игры, как и другие команды в отборочных матчах. Это повысило вероятность того, что Россия по умолчанию выйдет на чемпионат мира. В судебных баталиях в Спортивном арбитражном суде ФИФА заявила что разрешение России участвовать в соревнованиях может привести к дальнейшим бойкотам и «непоправимому и хаотичному» ущербу ее чемпионату. Пусть запрет CAS в силе.

Игры против Ирана и Боснии и Герцеговины запланированы на ноябрь, но ни одна из них не состоится. Вместо этого Россия гастролирует по двум бывшим советским странам, чтобы сыграть в Таджикистане и Узбекистане.

Запланированный матч с Ираном придал бы России уверенность в том, что она встретится с командой, прошедшей квалификацию на чемпионат мира. Украина обвиняет Россию в использовании иранских беспилотников для атак на ее города, что Россия отрицает. Украина попросила ФИФА исключить Иран из турнира, но ФИФА этого не сделала.

Глава Российского футбольного союза сообщил местным СМИ, что матч с Ираном может быть сыгран в Катаре незадолго до чемпионата мира. Это было бы расценено как оскорбление для ФИФА. Ни дата, ни место не были подтверждены, пока Россия не объявила матчи Таджикистан-Узбекистан.

Путин одобрил планы товарищеского матча против Боснии и Герцеговины в сентябре, заявив, что «спорт должен объединять людей, а не разъединять их». Этот матч был отложен на неопределенный срок Федерацией футбола Боснии в прошлом месяце после того, как капитан команды Эдин Джеко и национальный союз игроков выступили против матча и выразили поддержку Украине.

У России остались друзья в стране-хозяйке чемпионата мира. Эмир Катара поблагодарил Россию В октябре за ее «большую поддержку» в организации чемпионата мира по футболу, когда он встретился с Путиным для переговоров на саммите в Казахстане.

«Мы делаем все возможное в плане передачи опыта подготовки к чемпионату мира», — сказал президент России.

В чем именно заключается поддержка Катара Россией, неясно, но официальные лица Катара проявили интерес к усилению безопасности вокруг российских игр 2018 года. Впервые на чемпионате мира в план был включен обязательный «Паспорт болельщика». Одного билета было недостаточно для входа на стадион. Болельщики предоставили личные данные для получения удостоверения личности, необходимого для прохождения службы безопасности на стадионе, что также служило визой для въезда в страну. То же самое относится и к аналогичной программе Hayya Card в Катаре.

Сходства больше.

Россия и Катар выиграли чемпионат мира по футболу в 2010 году на фоне обвинений в коррупции.

Две страны также столкнулись с пристальным вниманием к условиям труда людей, участвующих в строительных проектах чемпионата мира по футболу, включая рабочих-мигрантов. Активисты обвинили Россию в невыплате зарплат, смертях на рабочем месте и небезопасных условиях. Включая людей, которые должны работать при температурах значительно ниже нуля.

Через четыре года после чемпионата мира по футболу в России между правительством и футбольными болельщиками возникла напряженность. Правительство расширило свою схему Fan ID с чемпионата мира, чтобы охватить матчи лиги в России, что вызвало гневную реакцию многих болельщиков. Группы ярых болельщиков крупнейших клубов России бойкотируют матчи, вместо того чтобы подписать удостоверение личности.

Средняя посещаемость матчей российской лиги в этом сезоне составила менее 11 000 человек. Это на треть ниже, чем в предпандемическом сезоне 2018-2019, и ниже среднего показателя в швейцарской и португальской лигах. Это также означает, что на многих стадионах, построенных к ЧМ-2018, есть тысячи пустых мест.

Российские клубы также видели, как ключевые игроки, в том числе Хавеса Кварацхелия, который в настоящее время находится в Неаполе, уезжали за границу без платы за трансфер в соответствии с постановлением ФИФА, которое позволяет им приостанавливать свои контракты во время войны.

Когда в следующий понедельник всерьез начнется групповой этап чемпионата мира, восемь российских клубов будут заняты в Спортивном арбитражном суде, пытаясь отменить это решение о трансфере.

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Освещение чемпионата мира AP: https://apnews.com/hub/world-cup и https://twitter.com/AP_Sports.