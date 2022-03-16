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Бывший астронавт НАСА Скотт Келли завершил битву в Твиттере с главой космонавтики России: доклад

16 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Бывший астронавт НАСА Скотт Келли планирует прекратить спор в Твиттере с высокопоставленным российским космическим чиновником, который был спровоцирован продолжающимся вторжением страны в Украину.

В CNN Передача В сообщении, опубликованном во вторник (15 марта), Келли сказал, что НАСА попросило его и других бывших астронавтов в агентстве прекратить такие разногласия, поскольку они могут нанести ущерб партнерству с Международной космической станцией (МКС).

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