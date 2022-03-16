Бывший астронавт НАСА Скотт Келли завершил битву в Твиттере с главой космонавтики России: доклад

Бывший астронавт НАСА Скотт Келли планирует прекратить спор в Твиттере с высокопоставленным российским космическим чиновником, который был спровоцирован продолжающимся вторжением страны в Украину.

В CNN Передача В сообщении, опубликованном во вторник (15 марта), Келли сказал, что НАСА попросило его и других бывших астронавтов в агентстве прекратить такие разногласия, поскольку они могут нанести ущерб партнерству с Международной космической станцией (МКС).

CNN сообщила, что электронное письмо, полученное от неназванного представителя НАСА, призывает к осторожности, прежде чем «нападать на наших российских партнеров». (Многие российские космические партнерства были разорваны после украинского вторжения 24 февраля, но представители НАСА утверждают, что операции на МКС продолжаются в обычном режиме.)

«Как американцы, — говорится в электронном письме НАСА, согласно CNN, — у каждого из нас есть свобода слова, и у всех нас есть право выражать свое мнение. Однако, пожалуйста, знайте, что ваши слова как бывших астронавтов НАСА имеют дополнительный вес. наши российские партнеры наносят ущерб нашей нынешней миссии».

Это была Келли откровенное противодействие российскому вторжению. Двумя его основными мишенями были Российское Федеральное космическое агентство «Роскосмос» и его глава Дмитрий Рогозин, который ответил оскорблениями со своей стороны и в итоге забанил Келли в Твиттере.

Связанный: Вторжение России в Украину и его влияние на космос: оперативные обновления

более: На спутниковых снимках видна российская военная колонна длиной 40 миль под Киевом.

Келли сказал CNN, что планирует прекратить бой с Рогозиным. «Мне не нужно было этого делать, но я уважаю НАСА, позицию НАСА и чиновника, который его прислал», — сказал Келли, добавив, что он планирует продолжать писать в Твиттере на беглом русском языке о своем неприятии войны. (Как и другим астронавтам, Келли нужно было выучить язык, чтобы участвовать в операциях космической станции; его последняя миссия заняла почти год на орбитальном комплексе.)

Бывший астронавт НАСА также объяснил в статье, опубликованной в Вашингтон пост Во вторник зачем он начал твиттерную войну с Рогозиным.

«В начале 1990-х годов космические агентства наших двух стран были готовы работать вместе, чтобы ослабить напряженность времен холодной войны, и поэтому Соединенные Штаты и Россия согласились запустить совместную космическую станцию», — написал Келли в редакционной статье.

«Для меня всегда было одним из великих достижений нашей страны то, что мы собрались вместе, чтобы построить и эксплуатировать орбитальную станцию ​​в рамках мирного сотрудничества, и я имел честь служить там», — добавил он.

Но недавние заявления Рогозина и «Роскосмоса» поставили это партнерство под угрозу, пояснил Келли в статье.

В прошлом месяце Рогозин пригрозил спустить космическую станцию ​​с орбиты и врезаться в США (Россия несет ответственность за повторные запуски ракет, которые удерживают станцию ​​на надлежащей высоте, хотя при необходимости ее может взять на себя космический корабль НАСА), Kelly Books. Самое тревожное, Рогозин сделал странный твит на прошлой неделе видео Фотосъемка российских космонавтов, отделяющихся от российской части и улетающих с космической станции после прощания с американским астронавтом Марком Ванде Хеем».

Келли отметил, что Ванде Хе должен вернуться домой 30 марта с двумя космонавтами на борту российского космического корабля «Союз». Поэтому «видео угрожает остаться позади, что является невообразимым нарушением доверия, которое было построено между нашими двумя странами в космосе на протяжении десятилетий», — написал он. «Я был напуган, поэтому я звонил [Rogozin] за пределами агрессивно в Твиттере в быстрой эскалации туда и обратно, пока он, наконец, не заблокировал меня».

Келли закончила статью призывом к миру.

«Путин должен положить конец своим незаконным и аморальным нападениям на украинский народ, а американцы и россияне должны работать вместе, чтобы сохранить нашу приверженность нашему общему человечеству и Международной космической станции. Если мы этого не сделаем, мы многое потеряем». Написал.

Подпишитесь на Элизабет Хауэлл в Твиттере Встроить твит. Следуйте за нами на Twitter Встроить твит и дальше Фейсбук.