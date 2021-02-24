БЫВШИЙ БОНТОН в Парк-Сити превращается в центр вакцинации

Ведутся работы по переоборудованию бывшего магазина Bon-Ton в Парк-Сити-центре в Ланкастере в общественный центр вакцинации. Rock Lititz, известная в музыкальном мире организацией концертов с большим количеством людей, была назначена Lancaster General Health для организации логистики на месте. Андреа сказал: «Опыт, который мы получили в мире живых мероприятий, применим к движущимся толпам людей, безопасности, подготовке, а также к восприятию того, что наша отрасль все еще закрыта, поэтому у нас есть люди, готовые помочь» Ширк, генеральный директор Фонда Рока Лититца будет около двадцати веков. За один раз можно вакцинировать до 200 человек, и четыре системы здравоохранения работают с властями графства и надеются начать вакцинацию до 1000 человек в день, чтобы начать вакцинацию в середине марта. Большой вопрос, хватит ли доз. Представитель государственного департамента здравоохранения не дает никаких гарантий. «Предоставление вакцинами от федерального правительства на данный момент все еще очень ограничено. Мы получаем от федерального правительства максимально разрешенный объем вакцины для всего штата – 66 округов. Мы не можем это контролировать». Неопределенность не мешает бизнесу двигаться вперед, «Сказал Барри Чичкочоппо. Lancaster General Health предлагает использовать некоторые из своих материалов для завершения проекта.

Ведутся работы по переоборудованию бывшего магазина Bon-Ton в Парк-Сити-центре в Ланкастере в общественный центр вакцинации.

Rock Lititz, известный в музыкальном мире тем, что проводит концерты с большим количеством людей, был нанят Lancaster General Health для организации логистики на месте.

«Опыт, который мы получили в мире живых мероприятий, применим к толпе движущихся людей, безопасности, настройке, а также к восприятию того, что наша отрасль остается закрытой, и поэтому у нас есть люди, готовые помочь», – сказала Андреа Шерк. Генеральный директор Rock Lititz.

Будет около двадцати капсул, в которых можно будет вакцинировать до 200 человек одновременно.

Четыре системы здравоохранения работают с должностными лицами округов и надеются начать вакцинацию до 1000 человек в день, чтобы начать в середине марта.

Большой вопрос, хватит ли доз.

Представитель государственного департамента здравоохранения не предоставляет никаких гарантий.

«Поставки вакцины от федерального правительства в настоящее время все еще очень ограничены. Мы получаем от федерального правительства максимально разрешенный объем для всего штата – 66 округов. Мы не можем это контролировать», – сказал Барри Чикосубо.

Неопределенность не мешает бизнесу двигаться вперед, поскольку Lancaster General Health предлагает использовать некоторые из своих запасов для завершения проекта.