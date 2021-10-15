Бывший борец драконов Джонсон изображен на легенде российского супертяжелого веса Федоре Емельяненко в Москве

«Мне платят за поездку в страну, в которую я всегда хотел поехать, и сразиться с одним из величайших бойцов их страны», – сказал Джонсон, который боролся за «Дракона» с 2008 по 2010 годы.

36-летний Джонсон должен сразиться с легендарным российским супертяжеловесом Федором Емельяненко в субботу, 23 октября, на арене RTP в Москве, победив в турнире Bellator 269. CST).

Известный как «Последний император», Емельяненко широко известен как высший тяжеловес в истории ММА с рекордом в карьере 39-6, включая беспроигрышную серию из 28 боев подряд.

«Трудно донести важность этого до людей, которые на самом деле не знают, кто такой Федор, – сказал тренер Джонсона Дилан Спайсер. «Людей, которые плохо знакомы со спортом, их не было во времена Федора, поскольку этот парень доминировал в спорте в течение 15 лет».





45-летний футболист не дрался на родине с 2016 года.

«Раньше мы заходили на вражескую территорию, так сказать, но это было бы на другом уровне», – сказал Спайсер, владеющий Академией боевых искусств Фарго. «Не только национальная гордость России, но и потому, что Федор, ее будет много».

Джонсон (15-7) выиграл три из последних четырех матчей. В июне прошлого года он проиграл российскому бойцу Валентину Молдавскому за временный пояс Белатора в супертяжелом весе. Молдавский победил единогласным решением судей с Емельяненко в своем углу. Как сказал главный оппонент Bellator Скотт Кокер, Емельяненко выбрал Джонсона для сайта смешанных единоборств MMA Junkie в августе прошлого года.

Кокер сказал, что Емельяненко хотел драться с главным конкурентом, а не с противником, который полагался исключительно на узнаваемость имени.

«Я очень доверял ему», – сказал Кокер MMA Junkie. Тим Джонсон – не шутка.

Джонсон назвал команду Молдавского самым большим боем в своей карьере с тех пор, как он выступал за чемпионство, но бой Емельяненко – самый известный.

«Определите силу, взгляд (на бой) и то, кто, с точки зрения противника, это определенно самый большой бой в моей карьере», – сказал Джонсон из Ламбертона, штат Миннесота, а сейчас живет в Лас-Вегасе. .

Джонсон должен уехать в Россию в воскресенье, 17 октября, после уик-энда тренировок для Национальной гвардии армии возле Литл-Фолс, штат Миннесота.

Джонсон сказал, что когда он приедет в Россию, это не будет похоже ни на один из его профессиональных боев из-за возросших обязательств СМИ, связанных с борьбой с такой легендой, как Емельяненко.

«Это в десять раз больше», – сказал Джонсон. «Нам нужно сделать множество дополнительных вещей».

6 футов 3 264 фунта Джонсон сказал, что он сосредоточился на своей силе во время этого боевого лагеря после того, как он сосредоточился на кардио и выносливости при подготовке к Молдавскому.

«Я хотел получить немного больше популярности в ударах», – сказал Джонсон о подготовке к Емельяненко.

Джонсон сказал, что еще один переключатель не будет отвлекать драку и шум.

«Не согласен, это был бы самый простой способ сказать это, и иногда это легче сказать, чем сделать», – сказал Джонсон. «Я думаю, что у меня есть очень хороший кандидат, который не делает ни минуты больше, чем он есть… Это два человека в клетке, пытающиеся показать свои боевые способности».

6 футов 2 235 фунтов Емельяненко не дрался с декабря 2019 года, когда он техническим нокаутом в первом раунде против Куинтона «Рэмпейдж» Джексона на турнире Bellator 237 в Сайтаме, Япония.

«Это определенно борьба в списке желаний, и я даже не сражаюсь», – сказал Спайсер. «Для меня это отличная возможность сразиться с легендой вроде спортзала или Тим».

Джонсон – второй соперник в супертяжелом весе Bellator. Победа над Емельяненко может вернуть его в чемпионскую гонку.

«Победа в этом бою возвращает меня к титульному бою», – сказал Джонсон. «Я просто пытаюсь вернуться в выигрышный слот».

Спайс добавила: «Это просто еще одна большая возможность для Тима. Я думаю, что это повлияет на уверенность и характер Тима больше, чем с точки зрения его повышенного ранга. … Если вы победите такую ​​легенду, это будет у вас на бумаге». и это всегда так. Это навсегда “”.