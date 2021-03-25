Бывший вице-президент Apple Скотт Форстолл отмечает 20-летие Mac OS X в Twitter

Нравиться Мы поделились этим сегодня, MacOS – ранее известной как Mac OS X – исполнится 20 лет в среду, 24 марта 2021 года. Чтобы отметить это событие, Скотт Форстолл решил сегодня вечером использовать свой аккаунт в Twitter, чтобы поздравить Mac OS X.

В сообщении в своем личном аккаунте Twitter, которым он пользуется нечасто, Форстолл отмечает 20-летие Mac OS X и вспоминает, когда Стив Джобс решил назвать десятую версию операционной системы Apple.

«Я до сих пор помню, как мы звонили вам. В маленькой комнате на IL1. Когда Стив вырезал большой крестик на стене и улыбнулся. Посмотрите, как далеко я ушел от Little Cheetah», – сказал Форрестол. Apple работала над совершенно новой версией, которая стала Mac OS X.

Пользователи старых Mac могут помнить, что первые версии Mac OS X были названы в честь больших кошек, но это только потому, что Apple использовала «Cheetah» в качестве кодового имени для Mac OS X 10.0. После этого компания решила использовать большие кошачьи имена для других версий OS X, таких как Puma, Tiger и Leopard.

С 20-м Днём Рождения Mac OS X! Я до сих пор помню, когда мы дали тебе имя. В маленькой комнате на Ил1. Когда Стив вырезал на стене большой крестик и улыбнулся. Посмотри, как далеко ты ушел от маленького гепарда. – Скотт Форстел (форсталл) 24 марта 2021 г.

Скотт Форрестл работал в NeXT со Стивом Джобсом с 1992 года и присоединился к Apple в 1997 году после приобретения компании. В 2003 году он стал старшим вице-президентом Apple по программному обеспечению, а в 2005 году активно участвовал в разработке iPhone, благодаря чему Форстолл стал «отцом iOS». В 2006 году он также возглавил разработку Mac OS X.

Форстолл покинул Apple в 2012 году после разногласий с Apple Maps, поскольку компания заменила Google Maps своим собственным картографическим решением, которое было сочтено неполным и ошибочным. В основном его заменил Крейг Федериги, который по сей день возглавляет разработку программного обеспечения Apple.

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