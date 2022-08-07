Бывший вице-премьер России Дворкович переизбран президентом Шахматной федерации

Президент Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 4 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новоженина

(Рейтер) — Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович был переизбран на второй срок президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), победив украинца, критиковавшего его за действия Москвы в Украине.

Международный руководящий орган заявил, что Дворкович, который был заместителем премьер-министра с 2012 по 2018 год, получил 157 голосов за и 16 против на генеральной ассамблее профсоюза в Ченнаи, Индия.

Дворкович, президент федерации с октября 2018 года, баллотировался против украинца Андрея Барышполца, который критиковал его за связи с российским руководством как бывшего высокопоставленного чиновника.

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Заместителем председателя избран индийский шахматист Вишванатан Ананд, пятикратный чемпион мира.

Перед голосованием Дворкович заявил, что занял позицию по ситуации в Украине.

«Я занял твердую позицию в отношении трагических событий на Украине, а также поддержал решения Международного Совета Федерации о сокращении участия России в ЕС», — сказал он.

Кремль приветствовал победу Дворковича.

«Выборы президента федерации очень важны, это глобальное событие, и мы, конечно, болели за гражданина России Дворковича», — заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К сожалению, политика пронизывает все аспекты, связанные со спортом и культурой, что крайне нежелательно и неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться».

Дворкович, давший в марте интервью западным СМИ, в котором он высказался против действий Кремля в Украине, в марте ушел с поста главы престижного фонда «Сколково» после того, как депутат обвинил его в «национальной измене». Читать далее

Тогда председатель совета директоров Фонда заявил, что Дворкович подал в отставку, поскольку больше не может совмещать свои обязанности в «Сколково» с обязанностями в ФИДЕ.

Вскоре после своего выступления перед западными СМИ Дворкович заявил в заявлении на сайте Сколково, что он «искренне гордится мужеством наших (российских) солдат» и что Россия подверглась «бессмысленным жестоким санкциям».

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(Отчет Reuters) Под редакцией Хью Лоусона

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