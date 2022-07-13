Бывший высокопоставленный чиновник США Джон Болтон признался в подготовке попыток государственного переворота

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон прибывает, чтобы поговорить о политических беспорядках в Венесуэле после вспышки насилия в ходе антиправительственных протестов недалеко от Каракаса, возле Белого дома в Вашингтоне, США, 30 апреля 2019 г. REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Бывший посол США в ООН и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил во вторник, что помогал планировать попытки государственного переворота в зарубежных странах.

Болтон сделал это заявление CNN после сегодняшних слушаний в Конгрессе 6 января 2021 года о нападении на Капитолий США. Депутаты комитета во вторник обвинили бывшего президента Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в последней отчаянной попытке остаться у власти после поражения на выборах 2020 года.Читать далее

В беседе с ведущим CNN Джейком Тэппером Болтон отметил, что Трамп недостаточно квалифицирован, чтобы осуществить «тщательно спланированный переворот», добавив позже: «Как человек, который помогал планировать перевороты — не здесь, но вы знаете (в) других местах — это занимает много времени. работы. Это не то, что он (Трамп) сделал».

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Таппер спросил Болтона, о каких попытках он говорит.

«Я не буду вдаваться в подробности», — сказал Болтон, прежде чем упомянуть Венесуэлу. «Оказывается, это не удалось, — сказал он. — Не то чтобы мы имели к этому какое-то отношение, но я видел, чего стоило оппозиции попытаться свергнуть незаконно избранного президента, и они потерпели неудачу».

В 2019 году Болтон в качестве советника по национальной безопасности поддержал призыв лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать его усилия по свержению президента-социалиста Николаса Мадуро, утверждая, что переизбрание Мадуро было незаконным. В итоге Мадуро остался у власти.

«Я чувствую, что есть еще что-то, о чем вы мне не говорите (за пределами Венесуэлы)», — сказал ведущий CNN, побудив Болтона ответить: «Я уверен, что есть».

Многие эксперты по внешней политике на протяжении многих лет подвергали критике историю интервенций Вашингтона в других странах, начиная с его роли в свержении в 1953 году тогдашнего премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка и войны во Вьетнаме и заканчивая его вторжениями в Ирак и Афганистан в этом столетии.

Но для официальных лиц США необычно открыто признавать свою роль в разжигании беспорядков в зарубежных странах.

«Джон Болтон, занимавший самые высокие посты в правительстве США, в том числе пост посла в ООН, небрежно хвастается тем, что помогал планировать перевороты в других странах», — написал в Twitter корреспондент Би-би-си в Кении Диккенс Оливе.

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Репортаж Канишки Сингха в Вашингтоне. Под редакцией Мишель Прайс и Розальбы О’Брайен

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