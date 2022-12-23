Бывший глава Роскосмоса получил травму на Украине

Дмитрий Рогозин на снимке во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» в январе 2021 года. рисунок : Павел Львов ( АП )

Печально известный российский политик Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор российского космического агентства «Роскосмос», заявил, что получил ранения во время теракта в Донецке в среду после того, как кто-то слил информацию о его местонахождении.

В среду вечером Рогозин находился в гостинице на окраине Донецка, оккупированного Россией города на востоке Украины, когда в гостиницу попал снаряд, сообщает BBC. упомянул. На следующий день бывший глава Роскосмоса было подтверждено заразился через свой Telegram-канал. «Мне через правое плечо вставили кусок металла (раковины) размером 3 х 4 мм. Предстоит операция, — написал он. — Также пострадали несколько близких мне людей». Рогозин утверждал, что кто-то слил адрес его гостиницы.

Это был Рогозин Удаление Со своего поста в июле, через несколько дней после нападения на Европейское космическое агентство и Он угрожает ограничить доступ к роботизированной руке, прикрепленной к Международной космической станции..

В конце ноября в Интернете появились фотографии Рогозина в полном боевом снаряжении, которые были встречены насмешками и критикой. Рогозин объявить Сам Лидер добровольческого отряда под названием «Волки Цезаря», оказывающего помощь. Военно-техническое обеспечение российских войск.

Рогозин был пламенной и воинственной личностью, когда стоял у руля «Роскосмоса». Он рассказал о своей поддержке продолжающейся войны и выразил недовольство международными санкциями, введенными США и Европой в отношении России. Как глава Роскосмоса Рогозин Я постоянно угрожал покинуть Международную космическую станциюРоссия установила долгосрочные партнерские отношения с НАСА и Европейским космическим агентством.

Изгнание Рогозина из Роскосмоса может быть способом охладить отношения России с ее космическими партнерами, но горячая политическая фигура Он по-прежнему вызывает проблемы сам по себе.

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