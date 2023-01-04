Бывший глава российского космоса присылает осколки Макрона, которые его чуть не убивают

Бывший глава Российского космического агентства Дмитрий Рогозин заявил в среду, что отправил осколки снаряда французской гаубицы, поразившего его в прошлом месяце в оккупированном Россией городе Донецк на востоке Украины, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Рогозин, известный общественный деятель, который также занимал пост вице-премьера России, был ранен в декабре во время нападения на гостиницу в Донецке, где он, как сообщается, праздновал свой день рождения вместе с вице-президентом диссидентской Донецкой Народной Республики, среди прочих.

Пограничная служба Украины впоследствии заявила, что нападение, в результате которого погибли два человека, было направлено на то, чтобы предупредить других россиян, чтобы они не нарушали закон, незаконно проникая на территорию Украины.

Рогозин, который остается стойким сторонником вторжения президента Владимира Путина в Украину, несмотря на его недавнее увольнение из «Роскосмоса», сказал, что написал письмо послу Франции в Москве Пьеру Леви.

В открытом письме Леви, опубликованном в пятницу, Рогозин сказал: кабель.