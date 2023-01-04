Бывший глава российского космоса присылает осколки Макрона, которые его чуть не убивают

Бывший глава Российского космического агентства Дмитрий Рогозин заявил в среду, что отправил осколки снаряда французской гаубицы, поразившего его в прошлом месяце в оккупированном Россией городе Донецк на востоке Украины, президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Рогозин, известный общественный деятель, который также занимал пост вице-премьера России, был ранен в декабре во время нападения на гостиницу в Донецке, где он, как сообщается, праздновал свой день рождения вместе с вице-президентом диссидентской Донецкой Народной Республики, среди прочих.
Пограничная служба Украины впоследствии заявила, что нападение, в результате которого погибли два человека, было направлено на то, чтобы предупредить других россиян, чтобы они не нарушали закон, незаконно проникая на территорию Украины.
Рогозин, который остается стойким сторонником вторжения президента Владимира Путина в Украину, несмотря на его недавнее увольнение из «Роскосмоса», сказал, что написал письмо послу Франции в Москве Пьеру Леви.
В открытом письме Леви, опубликованном в пятницу, Рогозин сказал: кабель.
Он написал: «Он проколол мне правую лопатку и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать меня инвалидом».
Рогозин сообщил, что инцидент произошел во время «деловой встречи» в ресторане гостиницы в Донецке. Государственный новостной канал «Россия 24» сообщил тогда, что он отмечает свое 59-летие.
Канал транслировал фотографии отеля и ресторана с разрушенными частями крыши и разбросанными повсюду обломками.
Рогозин сказал, что регулярно останавливался в этой гостинице во время поездок в Донецкую область, которую, по утверждениям России, она аннексировала в сентябре вместе с тремя другими украинскими областями, несмотря на широкое осуждение со стороны Запада.
«Все наши жертвы на вашей совести», — сказал Рогозин о двух своих друзьях, погибших в результате теракта.
«Прошу отдать малоберцовую кость, которую хирурги вырезали из позвоночника президента Франции Эммануэля Макрона», — написал Рогозин.
«И скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления», — добавил он.
Посольство Франции в Москве отказалось комментировать письмо.
Агентство AFP внесло свой вклад в отчет.
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