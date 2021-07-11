Бывший депутат Кнессета Иегуда Глик арестован по подозрению в попытке контрабанды палестинцев

Полиция арестовала бывшего депутата Ликуда Иегуду Глика для допроса в субботу вечером после того, как выяснилось, что у человека, который сказал, что он был палестинским пассажиром, которого он вез в Иерусалим, не было надлежащих документов для въезда в Израиль.

Глик, давний защитник прав евреев на Храмовой горе, обвиняется в преднамеренной попытке вывезти этого человека с Западного берега, хотя бывший депутат сказал, что это он попросил сотрудников пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте проверить документы.

Хадас, жена Глика, сказала, что пара провела выходные в поселении Хар-Гило.

Когда они вернулись, они встретили человека, который сказал, что он из соседней палестинской деревни Аль-Валаджа, и попросил подвезти его до района Аль-Малха в Иерусалиме. Хадас Челик сообщил еврейским СМИ, что этот человек сказал им, что у него есть необходимые документы.

На контрольно-пропускном пункте, по ее словам, офицер сначала сказал им, что они могут продолжить, но Глик попросил проверить действительность документов путешественника.

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Когда выяснилось, что документы были повреждены, офицер обратился к Глику, утверждая, что по закону он должен был выпустить этого человека из машины до контрольно-пропускного пункта, чтобы он мог подойти к ней пешком.

Согласно израильскому законодательству, водитель, уличенный в перевозке иностранца без документов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет.

Кнессета Иегуда Глик и его жена Хадас Дисин на праймериз партии Ликуд в Тель-Авиве, 5 февраля 2019 г. (Гили Яари / Flash90)

Офицер сказал Глику сесть в ближайшую полицейскую машину. Когда он отказался, полицейские надели на него наручники и доставили на допрос на базу пограничников в Атароте.

Несколько часов спустя он был освобожден под залог в 5000 шекелей (1520 долларов). Палестинец был переведен в изолятор тюрьмы Офер.

«Это действительно ужасно», – сказал Хадас. «Мы вели себя как обычные люди».

глик недавно утверждал Чтобы стать президентом Израиля, он пытается и не может заручиться достаточной поддержкой среди 120 членов Кнессета, которые в конечном итоге избрали Исаака Герцога, который Он вступил в должность на прошлой неделе.

55-летний Глик, набожный сионист из США, был депутатом правящей партии Ликуд с 2016 по 2019 год. Он был избран в качестве представителя поселений на Западном берегу, но быстро оказался открытым для многих мнений и секторов, что сделало его личным Относительно популярен, особенно вне рядов Ликуда.

Субботний инцидент был далеко не первым его столкновением с законом. Глик приобрел известность в течение десятилетий борьбы за право евреев на молитву на Храмовой горе, самом святом месте в иудаизме. Это также третье по значимости место для мусульман, которые называют его комплексом мечети Аль-Акса или Аль-Харам аш-Шариф, и многие из них отвергают идею о том, что это священное место для евреев. В настоящее время евреям разрешено посещать это место – в течение ограниченного времени, по заранее определенному маршруту и ​​с жесткими ограничениями – но им не разрешается молиться или демонстрировать религиозные или израильские национальные символы.

Бывший член парламента от партии Ликуд Иегуда Глик, арестован на Храмовой горе 18 февраля 2020 г. (любезно предоставлено)

Глик часто бывал на Храмовой горе, протестовал возле нее, объявил голодовки и ссорился с полицией и правоохранительными органами. Несколько раз ему отказывали в доступе к сайту на недели или месяцы.

Он говорит, что стремится к сосуществованию евреев и мусульман на этом месте, не ограничивая въезд мусульман или молитву.

Тем не менее, многие палестинцы считают его экстремистом, и подстрекательство против него чуть не стоило ему жизни в 2014 году со стороны члена Палестинского исламского джихада, который был застрелен с близкого расстояния после конференции в Иерусалиме. Глик получил серьезную травму, но вряд ли он полностью выздоровеет.

В прошлом году на него снова напали во время посещения дома в Восточном Иерусалиме семьи Ияда Халлака, палестинца-инвалида, которого застрелили сотрудники пограничной полиции, заявившие, что они ошибочно полагали, что он был нападавшим.