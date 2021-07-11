Бывший депутат Кнессета Иегуда Глик арестован по подозрению в попытке контрабанды палестинцев

Полиция арестовала бывшего депутата Ликуда Иегуду Глика для допроса в субботу вечером после того, как выяснилось, что у человека, который сказал, что он был палестинским пассажиром, которого он вез в Иерусалим, не было надлежащих документов для въезда в Израиль.
Глик, давний защитник прав евреев на Храмовой горе, обвиняется в преднамеренной попытке вывезти этого человека с Западного берега, хотя бывший депутат сказал, что это он попросил сотрудников пограничной полиции на контрольно-пропускном пункте проверить документы.
Хадас, жена Глика, сказала, что пара провела выходные в поселении Хар-Гило.
Когда они вернулись, они встретили человека, который сказал, что он из соседней палестинской деревни Аль-Валаджа, и попросил подвезти его до района Аль-Малха в Иерусалиме. Хадас Челик сообщил еврейским СМИ, что этот человек сказал им, что у него есть необходимые документы.
На контрольно-пропускном пункте, по ее словам, офицер сначала сказал им, что они могут продолжить, но Глик попросил проверить действительность документов путешественника.
Когда выяснилось, что документы были повреждены, офицер обратился к Глику, утверждая, что по закону он должен был выпустить этого человека из машины до контрольно-пропускного пункта, чтобы он мог подойти к ней пешком.
Согласно израильскому законодательству, водитель, уличенный в перевозке иностранца без документов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет.
Офицер сказал Глику сесть в ближайшую полицейскую машину. Когда он отказался, полицейские надели на него наручники и доставили на допрос на базу пограничников в Атароте.
Несколько часов спустя он был освобожден под залог в 5000 шекелей (1520 долларов). Палестинец был переведен в изолятор тюрьмы Офер.
«Это действительно ужасно», – сказал Хадас. «Мы вели себя как обычные люди».
глик недавно утверждал Чтобы стать президентом Израиля, он пытается и не может заручиться достаточной поддержкой среди 120 членов Кнессета, которые в конечном итоге избрали Исаака Герцога, который Он вступил в должность на прошлой неделе.
55-летний Глик, набожный сионист из США, был депутатом правящей партии Ликуд с 2016 по 2019 год. Он был избран в качестве представителя поселений на Западном берегу, но быстро оказался открытым для многих мнений и секторов, что сделало его личным Относительно популярен, особенно вне рядов Ликуда.
Субботний инцидент был далеко не первым его столкновением с законом. Глик приобрел известность в течение десятилетий борьбы за право евреев на молитву на Храмовой горе, самом святом месте в иудаизме. Это также третье по значимости место для мусульман, которые называют его комплексом мечети Аль-Акса или Аль-Харам аш-Шариф, и многие из них отвергают идею о том, что это священное место для евреев. В настоящее время евреям разрешено посещать это место – в течение ограниченного времени, по заранее определенному маршруту и с жесткими ограничениями – но им не разрешается молиться или демонстрировать религиозные или израильские национальные символы.
Глик часто бывал на Храмовой горе, протестовал возле нее, объявил голодовки и ссорился с полицией и правоохранительными органами. Несколько раз ему отказывали в доступе к сайту на недели или месяцы.
Он говорит, что стремится к сосуществованию евреев и мусульман на этом месте, не ограничивая въезд мусульман или молитву.
Тем не менее, многие палестинцы считают его экстремистом, и подстрекательство против него чуть не стоило ему жизни в 2014 году со стороны члена Палестинского исламского джихада, который был застрелен с близкого расстояния после конференции в Иерусалиме. Глик получил серьезную травму, но вряд ли он полностью выздоровеет.
В прошлом году на него снова напали во время посещения дома в Восточном Иерусалиме семьи Ияда Халлака, палестинца-инвалида, которого застрелили сотрудники пограничной полиции, заявившие, что они ошибочно полагали, что он был нападавшим.