Бывший депутат-консерватор заявил, что Россия проникла в Иран

В интервью Ensaf News яркий бывший консервативный законодатель Али Мотахари обвинил Россию в «проникновении» в Иран и в «деструктивной роли» после революции 1979 года.

Мотахари предположил, что и советское посольство, и просоветская партия сыграли роль в захвате в 1979 году иранскими студентами посольства США в Тегеране. Совсем недавно Мотахари заявил, что озабоченность России по поводу «достижения Ираном соглашения с Западом» привела к попытке саботировать ядерные переговоры Ирана с мировыми державами.

Мотахари критикует мнение экстремистов о том, что Ирану следует ориентироваться на Россию и Китай во внешней политике, Верховный лидер Али Хаменеи был впервые предложен в октябре 2018 года. Экспорт нефти Ирана и международная торговля резко упали в том году после санкций США “максимального давления”. Министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф был критическим в то время Акцент на восточную политику.

Стремление Хомейни к ​​более тесным связям с Россией и Китаем предшествовало жесткой позиции бывшего президента Дональда Трампа в отношении Исламской Республики.

Иран уже достиг 25-летнего соглашения о стратегическом сотрудничестве с Китаем в 2016 году, заключив ядерную сделку с Западом и сняв международные санкции. Более того, Сирия тесно сотрудничала с Россией в военной сфере до того, как Хомейни объявил о своей политике ориентации на восток в октябре 2018 года.

Ссылаясь на недавнюю фотографию послов России и Великобритании в Тегеране, российский посол Леван Закарян сказал в Твиттере, что Могари выразил надежду, что Закария хотел передать миру сообщение о том, что Россия «доминирует над Ираном».

Этот образ, напоминающий Тегеранскую конференцию советского лидера Иосифа Сталина, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и президента США Франклина Рузвельта 1943 года, вызвал гнев многих, в том числе министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа. Закарян сказал, что фотография не была антииранской.

Noor News, веб-сайт, близкий к Али Шамкани, секретарю Высшего совета национальной безопасности, лично извинился перед Закарией и предупредил его, чтобы британцы не трогали его, но потребовал наказать нового британского посла Саймона Шерклипа. При публикации постов проявляйте «похожее поведение».

Мотахари нашел двойную позицию. Некоторые так называемые «революционные» и государственные вещатели заинтересованы [IRIB]«Напали на посла Великобритании, но ключевую роль в этом сыграл посол России», – сказал он. Это один из признаков того, что Россия проникает в нашу систему », – сказал Мотахари.

Бывший член парламента (2008-2020 гг.) Призвал к «сбалансированной внешней политике» и сказал: «Холодность в наших отношениях с Соединенными Штатами и нашими отношениями с Западом приносит пользу Израилю, России и Китаю, с одной стороны».

Отказ России предоставить дипломатические фотографии и вакцины Govt-19 заставил некоторых иранцев выразить антироссийские настроения. В прошлом месяце иранские власти выпустили только 2 миллиона доз из 62 миллионов доз из-за вакцины Sputnik-V – первой вакцины, одобренной для использования в Иране – и по лицензии в других странах, которые распространяют вакцины российского производства, несмотря на соглашение совместное производство в Иране.

В интервью, просочившемся в апреле, Зариф горько пожаловался, что Россия пытается в последний момент поставить условия ядерной сделке 2015 года, СВПД (Совместный комплексный план действий). Верховный лидер Али Хаменеи назвал комментарии Зарифа в телевизионном выступлении – часто в роли иранского генерала Касима Сулеймана, убитого Соединенными Штатами в Багдаде – «грустными и удивительными».