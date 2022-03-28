Бывший доктор джазового драфта получил Оскары Карри и Шака

АП — История Лусии Харрис только улучшается: теперь она выиграла Оскар.

И так же, как давний товарищ по команде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант четыре года назад в другой категории, Шакил О’Нил тоже может сказать, что он обладатель «Оскара».

«Королева баскетбола» — с парой легенд баскетбола О’Нила и Стивена Карри в числе исполнительных продюсеров и главных промоутеров 22-минутного фильма — получила премию «Оскар» за свой короткометражный документальный фильм в воскресенье.

Это произошло примерно через два месяца после смерти Харрис, которая забила первый мяч в истории женского баскетбола на Олимпийских играх и стала первой женщиной, официально выбранной командой НБА. Бен Бродфут снял короткометражный фильм, который познакомил даже некоторых заядлых фанатов баскетбола с историей Мэйджора.

«Если есть кто-то, кто все еще сомневается в аудитории для спортсменок и сомневается в том, ценны ли их истории, интересны или важны… пусть этот «Оскар» станет ответом», — сказал Праудфут на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Харрис является членом Зала баскетбольной славы Мемориала Нейсмита, как и О’Нил. Но даже четырехкратная чемпионка НБА, которую многие считают одной из величайших фигур в истории игры, не знала о ее истории.

«Сначала я не знал, кто она такая», — сказал О’Нил ранее в этом месяце.

Немногие сделали.

Но фильм и помолвка О’Нила и Карри — в начале этого месяца звезда «Голден Стэйт» носила кроссовки с надписью «Королева Люси» — помогли рассказать ее историю все больше и больше.

Мы убиты горем, узнав о кончине Лючии Харрис, пионера баскетбола и единственной женщины, выбранной командой НБА, которая была выбрана на драфте 1977 года New Orleans Jazz. Наши сердца с ее семьей ❤️ pic.twitter.com/38zlTMnx25 — Юта Джаз (@utahjazz) 19 января 2022 г.

Харрис помогла Государственному университету Дельты выиграть три национальных чемпионата подряд в 1970-х годах и заработала серебряную медаль для Соединенных Штатов на Олимпийских играх в Монреале 1976. Харрис была выбрана New Orleans Jazz в седьмом раунде драфта НБА 1977 года, но она была беременна. в то время, и она никогда не пыталась попасть в команду.

Ее семья была на церемонии награждения в воскресенье.

Праудфут также воспользовался оскароносным моментом, чтобы обратиться к президенту Джо Байдену и призвать его освободить двукратную олимпийскую чемпионку и лучшую шахматистку Бритни Грейнер, которая находится в заключении в России. Грейнер была арестована по прибытии в московский аэропорт в середине февраля, как сообщается, после того, как российские власти заявили, что при досмотре ее багажа были обнаружены картриджи для электронных сигарет, предположительно содержащие масло, полученное из каннабиса.

По российскому законодательству Гринеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Президент Байден, верните Бритни Грейнер домой», — сказал Бродфут.

Как джаз так хорошо на Оскаре

История Харриса — не единственный джазовый хит, удостоенный премии «Оскар» за последние годы.

Джазовый защитник Майк Конли в прошлом году участвовал в создании короткометражного фильма «Два далеких незнакомца», получившего премию «Оскар».

Конли был исполнительным продюсером фильма, который был выпущен в ноябре 2020 года.

Фильм о чернокожем, который застрял в петле, которого снова и снова убивает один и тот же полицейский, и который пытается понять, как разорвать петлю.

короткометражка сделана Бесплатный ТрафонИ Мартин Десмонд РоугЭто было первое предприятие Конли в киноиндустрии.

Джазовый хранитель тоже участвует Исполнительный продюсер Кредит со звездой Brooklyn Nets Кевином Дюрантом, который помог снять фильм.