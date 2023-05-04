Бывший канцлер Германии Герхард Шредер не имеет права занимать должность в Бундестаге, заявил суд

Бывший канцлер Герхард Шредер не имеет права занимать должность в Бундестаге, заявил берлинский суд, фактически отвергнув его попытку восстановить парламентские привилегии, которых он был лишен в мае прошлого года.

В прошлом году Шредер вызвал бурю протестов в Германии после того, как отказался дистанцироваться от своего друга, президента России Владимира Путина, из-за войны на Украине.

Бюджетный комитет Бундестага наложил на него санкции, закрыв его офис в парламенте — привилегия, которой обычно пользовались все бывшие канцлеры, — заявив, что он больше не выполняет никаких «постоянных официальных обязанностей».

В августе прошлого года Шредер объявил, что подаст в суд на Бундестаг, чтобы восстановить его парламентские привилегии.

Но в четверг Административный суд Берлина отклонил его жалобу. В его решении говорилось: «Истец не имеет права предоставлять офис с консультативным персоналом ни в соответствии с обычным правом, ни в соответствии с принципом равного обращения».

Хотя в постановлении признавалось, что обычай давать бывшим советникам такое преимущество был «последовательной и непрерывной практикой», существовавшей более 50 лет, это не было «их правом», говорится в постановлении.

Судьи также заявили, что иск Шредера был направлен не тому ответчику. Они заявили, что бывший канцлер получил место в Бундестаге от парламентской группы социал-демократов, а не от Федеративной Республики Германии.

СДПГ попыталась исключить Шредера из партии, но в марте внутренний арбитражный суд постановил, что он может остаться членом, заявив, что он не нарушил никаких законов или принципов партии.

Адвокат Шредера Майкл Нагель утверждал, что решение о закрытии офиса было незаконным. Бюджетный комитет подтвердил, что Шредер больше не выполняет никаких постоянных официальных обязанностей, но Нагель сказал, что «не было определено, что на самом деле представляют собой эти «постоянные обязанности», как определить, должны ли они выполняться или нет, и какая процедура следовать иначе».

В иске говорится, что такие решения «напоминают абсолютное княжеское государство» и не должны иметь силы в демократической стране, где правит верховенство закона.

Нагель не ответил на запрос о комментариях в четверг.

Шредер подвергся резкой критике в Германии после начала полномасштабной войны на Украине за его дружбу с Путиным и продолжающееся участие в российских государственных энергетических компаниях.

Он ушел с поста главы нефтяной компании «Роснефть» в мае 2022 года, но остается председателем наблюдательного совета «Северного потока — 2», российского газопровода, сильно поврежденного в результате взрыва в сентябре прошлого года.

Перед полным российским вторжением Шредер обвинил Украину в «бряцании мечами» из-за ее предупреждений об опасности войны. В интервью The New York Times в апреле 2022 года он сказал, что не верит, что Путин несет ответственность за предполагаемые военные преступления, совершенные российскими войсками в таких украинских городах, как Буча, заявив лишь, что «это следует расследовать».

Деннис Радди, представитель по бюджету парламентской группы СДПГ, сказал, что он «рад» тому, что решение суда подтвердило прошлогоднее решение бюджетного комитета.

Он сказал, что комиссия изменила правила, чтобы гарантировать, что ни один из бывших канцлеров не получит автоматического права на должность, «но только в том случае, если они продолжат выполнять свои обязанности в Федеративной Республике Германии».

«Это решение отвечает интересам налогоплательщиков этой страны», — сказал Радд.

Он добавил, что в прошлом году комитет решил, что Шредер больше не выполняет никаких представительских функций в Германии. «Поэтому идея предоставления ему штата и офиса, которые должны финансироваться налогоплательщиком, отпала», — сказал он.