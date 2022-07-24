Бывший «Лейкерс» Медведенко выставил на аукцион чемпионские кольца НБА Украины

Лос-Анджелес (AFP) – Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Слава Медведенко продает два чемпионских кольца НБА, чтобы собрать деньги для своей родной Украины.

Медведенко был сильным нападающим в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах, играя вместе с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом.

SCP Auctions жертвует всю окончательную цену продажи обоих колец в фонд Медведенко Fly High Foundation. Его цель — поддержать украинских детей, восстановив спортивную инфраструктуру разрушенных войной школ и запустив сеть социальных спортивных клубов.

«Мы хотим восстановить спортивные залы, потому что российская армия разбомбила более ста школ», — сказал он Associated Press по телефону в воскресенье. Нашей стране нужны большие деньги на ремонт школ. Спортзалы будут последними в очереди, чтобы исправить это. У нас в Украине зима, и детям нужно играть в помещении».

Аукцион продлится со среды до 5 августа. По оценкам калифорнийской компании Laguna Niguel, два эпизода принесут не менее 100 000 долларов.

Медведенко сказал, что решил продать кольца после того, как поднялся на крышу одного из самых высоких зданий в своем киевском районе и увидел ракеты, выпущенные российскими войсками в ночное небо.

«В этот момент я просто решил: «Зачем мне эти кольца, если они просто лежат в моем сейфе?», — сказал Медведенко. «Я просто понимаю, что могу умереть. После этого я просто говорю, что должен продать его, чтобы показать людям лидерство, помочь моему украинскому народу жить лучше и помочь детям».

Медведенко выступил из Варшавы, Польша, где он организовал аншлаговый благотворительный баскетбольный матч, чтобы собрать деньги для украинских беженцев, которые пересекли границу, спасаясь от войны.

«В Украине вы чувствуете только войну, ракеты и погодные предупреждения. Вы очень привыкли к такому давлению, — сказал он. — Как только вы пересекаете границу и видите, как люди живут нормальной жизнью, мир становится другим».

43-летний мужчина женат, имеет двух дочерей 16 и 11 лет и 10-летнего сына. После вторжения России в Украину в феврале Медведенко отправил своих детей к бабушке в другую часть страны.

«После полутора месяцев они все время звонили мне и спрашивали: «Папа, мы можем пойти домой?» Мы хотим быть с тобой и мамой», — вспоминает он.

Через пять месяцев после войны Медведенко собрал семью в Киеве.

«Мы получаем предупреждения о погоде почти каждый день. Иногда три или четыре раза в день», — сказал он. «Дети к этому привыкли. Они играют у нас во дворе. Они не прекращают играть, пока не привыкнут».

Медведенко во время войны служил в Войсках территориальной обороны Украины.

Мы защищали свою территорию, делали блокпосты и дежурили. Я не лучший солдат, я не лучший стрелок, но я могу оказать им поддержку», — сказал он, добавив, что у него есть АК-47, — «Я несколько раз подбирал его, не на людей. Я рад, что у меня нет шанса кого-то застрелить. Наша армия отлично обороняла Киев. Я хочу поблагодарить их».

Медведенко баллотировался в Киевсовет на выборах 2020 г. В избирательном списке он был на одиннадцатом месте, а его партии удалось получить только девять мест.

Помимо гуманитарной деятельности во время войны, у Медведенко есть долгосрочные цели помочь своей стране.

«После победы мы обязательно вернемся к вопросу качественных изменений в спорте», — сказал он. «Десять лет в Соединенных Штатах я видел, как это работает. Надеюсь, у меня в голове появится идеальная модель, которая изменит украинский спорт».

Медведенко присоединился к «Лейкерс» в сезоне 2000/01. Его лучший сезон был в сезоне 2003-04, когда он начал 38 игр вместо травмированного члена Зала Славы Карла Мэлоуна, набирая в среднем 8,3 очка и 5,0 подборов. Позже количество травм уменьшилось, и Медведенко был продан в «Атланта Хокс» в сезоне 2006-07, его последнем сезоне в лиге.

Медведенко сказал, что переписывается с Лейкерс с Марком Мэдсеном и Люком Уолтоном. Команда отправила спортивный инвентарь для использования в Украине.

«Лейкерс» всегда помогали мне. «Лейкерс» всегда в моем сердце».

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