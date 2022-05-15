Бывший лидер Сомали Махмуд побеждает на президентских выборах, чтобы противостоять войне и засухе

Представители выбирают Хасана Шейха Махмуда на пост президента

Голосование проходит за баррикадами из-за конфликта

Бывшему активисту образования Махмуду, 66 лет, грозит исламистская война

МОГАДИШО (Рейтер) — Бывший лидер Сомали Хасан Шейх Мохамуд снова стал президентом в результате голосования парламентариев в воскресенье в ангаре аэропорта, защищенном противовзрывными стенами от исламистских боевиков, с которыми ему теперь предстоит сражаться во второй раз.

66-летний мужчина, правивший с 2012 по 2017 год, отказался от участия в предыдущих выборах, чтобы победить действующего президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с перевесом 214–110 голосов во втором туре, который был подтвержден около полуночи.

«Мы должны двигаться вперед, и нам не нужны обиды. Никакой мести», — сказал Махмуд в своей приветственной речи из комплекса аэропорта в столице Могадишо, который охраняют миротворцы Африканского союза.

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Сторонники, нарушив комендантский час, вышли на улицы Могадишо, скандируя и стреляя в воздух.

Перед бывшим активистом образования и борцом за мир стоит непростая задача в стране с населением 15 миллионов человек, которая пострадала от сильнейшей засухи за последние четыре десятилетия и пережила, казалось бы, бесконечный конфликт с 1991 года.

Хотя само по себе проведение выборов было своего рода успехом, многие сомалийцы скептически относились к любым реальным улучшениям.

Они жаловались, что большинство из 36 кандидатов были старыми лицами, переработанными из прошлого, и мало что сделали для прекращения войны и коррупции. В любом случае, говорят аналитики и сомалийцы, на голоса больше влияет обмен денег, чем политические программы.

«Хасан Шейх нехороший человек, но он меньшее из двух зол. Мы надеемся, что в Сомали станет лучше», — сказала Халима Нур, мать четверых детей из Могадишо.

«Мы надеемся, что на этот раз Хасан Шейх Мохамуд исправится и станет лучшим лидером. Мы надеемся, что в Сомали будет мир, хотя это может занять время», — сказал студент Мохамед Исмаил.

очень тяжелая работа

Голосование, поддержанное ООН, было отложено более чем на год из-за разногласий в правительстве, но оно должно было состояться в этом месяце, чтобы обеспечить программу МВФ в размере 400 миллионов долларов.

Во время первого тура голосования возле участка раздались минометные выстрелы, которые не нарушили ход заседания. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, но сомалийцы совершали нападения на государственные учреждения боевиками «Аш-Шабаб».

Сомали страдает от конфликтов и клановых столкновений из-за отсутствия сильного центрального правительства после падения диктатора Мохамеда Сиада Барре в 1991 году. зона».

«Давайте помолимся за нового президента, это очень тяжелая работа», — сказал уходящий лидер Мохамед, известный как «Фармаго» за свою знаменитую любовь к итальянскому сыру формаджо.

Он вызвал критику со стороны сомалийцев и иностранцев за попытку продлить свой срок в прошлом году.

После долгих столкновений внутри правительства, которые иногда перерастали в перестрелки между группировками сил безопасности, новый командующий попытался донести новое послание.

«Мы не можем забыть болезненное прошлое, но мы можем простить», — сказал Махмуд. «Здесь, в этой комнате, я передал президентство Фармахо в 2017 году, а сегодня вечером он передал его мне».

Махмуд родился в районе Хиран в центральной части Сомали и получил степень магистра технического образования в Индийском университете имени Баракатуллы. Соучредитель Университета SIMAD в Могадишо.

Несмотря на то, что Махмуду приписывают изгнание «Аш-Шабаб» из некоторых городов, когда он был президентом, Махмуду не удалось нанести смертельный удар боевикам, которые сейчас контролируют часть Сомали и занимаются прибыльным рэкетным бизнесом.

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(Репортаж) Абди Шейха в Могадишо. Авторы Элиас Приапарима и Эндрю Коуторн; Монтаж Джонатан Отис

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