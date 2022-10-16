Бывший министр иностранных дел Украины заявил, что протест России зависит от экономического развития

сбор в москве

«Протесты в России могут иметь эффект только после того, как (российские) регионы начнут чувствовать, что Москва теряет контроль», — сказал Орызко.

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Русский народ — народ покорный, без понятия свободы, самостоятельности и инициативы. Но они прекрасно понимают, когда их цезари оказываются ложными и неэффективными, и быстро переходят к поиску новых цезарей».

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По мнению Огрызко, такие регионы, как Урал или Сибирь, претендующие на экономические свободы для себя, могут привести к распаду Российской Федерации.

«(Российские) регионы обретут свою силу, когда не увидят ничего, кроме внутренних разногласий в Москве и полного отсутствия уважения к (российскому диктатору Владимиру) Путину как внутри страны, так и за рубежом», — добавил он, отметив, что это заставит региональные элиты стремиться к большему. независимость. . из Кремля.

Орызко сказал, что этот процесс может стать последовательным, подобно тому, как распался Советский Союз — одна «республика» за другой провозглашает независимость.

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