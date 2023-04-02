Бывший министр экономики Черногории Милатович заявил о победе во втором туре президентских выборов

ПОДГОРИЦА (Рейтер) — Бывший министр экономики Черногории Яков Милатович объявил о победе во втором туре президентских выборов в воскресенье над многолетним действующим президентом Мило Джукановичем, положив конец его более чем 30-летнему правлению в крошечной балканской республике.

37-летний Милатович, получивший образование на Западе, вице-президент движения «Европа сейчас», проводил кампанию на обещаниях обуздать взяточничество, повысить уровень жизни и укрепить связи с Европейским союзом и бывшей югославской республикой Сербией.

«Сегодня ночь, которую мы ждали более 30 лет. Желаю вам счастливой победы», — сказал Милатович сторонникам правого движения «Европа сейчас» в штаб-квартире своей партии в Подгорице.

«В течение следующих пяти лет мы приведем Черногорию к вступлению в Европейский союз», — сказал он.

А в столице Подгорице одни ликующие сторонники маршировали по центру, сигналя гудками автомобилей, а другие запускали фейерверки или стреляли в воздух.

61-летний Джуканович, бывший коммунист, контролировал Черногорию в качестве президента или премьер-министра в течение 33 лет с начала распада бывшей югославской федерации шести республик. Он признал поражение Милатовичу.

Джуканович, который останется на своем посту до передачи власти 21 мая, сказал своим сторонникам в штаб-квартире Социал-демократической партии (ДПС) в Подгорице: «Черногория сделала свой выбор. Я уважаю этот выбор и поздравляю Якова Милатовича». .

Милатович набрал 60,1% против 39,9% Джукановича, сообщил избирательный центр CEMI в Подгорице на основе результатов, сведенных в таблицу по статистической выборке поданных голосов.

Другой опрос, Центр демократических преобразований (CDT) из Подгорицы, также поставил Милатовича впереди с 56,9%.

По данным CEMI, явка составила около 70%.

Ожидается, что государственная избирательная комиссия объявит официальные результаты в ближайшие дни после завершения процедуры подачи жалоб.

Джуканович привел Черногорию к независимости от союза страны с гораздо более крупной Сербией в 2006 году и к членству в НАТО в 2017 году. Страна также является кандидатом на вступление в Европейский союз.

Оппоненты обвиняют Джукановича и ДПС в коррупции, связях с организованной преступностью и управлении крошечной Адриатической республикой как своей вотчиной — обвинения, которые они отрицают.

«Сегодня вечером вы можете видеть объединенную силу Черногории… Вот почему (победа) такая большая, такая историческая, и сегодня вечером мы попрощались с преступностью и коррупцией в Черногории», — сказал Милатович.

Воскресное голосование состоялось после года политической нестабильности, когда два правительства, пришедшие к власти в результате протестов 2020 года, поддержанных влиятельной Сербской православной церковью, вынесли вотум недоверия.

Раскол Джукановича также отмечен между законодателями из-за его отказа назначить нового премьер-министра.

«Люди ясно дали понять, что они хотят перемен и что новая политическая элита должна уделять больше внимания проблемам и потребностям (своего народа)», — сказал Милош Пешич, преподаватель политологии Белградского университета.

16 марта Джуканович распустил парламент и провел досрочные выборы 11 июня. И хотя пост президента в Черногории во многом носит церемониальный характер, победа на президентских выборах повысит шансы победившей партии в июне.

Черногория, которая в первую очередь зависит от доходов от туризма вдоль ее живописного побережья, имеет наследие горьких разногласий между теми, кто считает себя черногорцами, и теми, кто считает себя сербами и выступает против независимости страны.

Страна присоединилась к НАТО после попытки государственного переворота в 2016 году, в которой правительство Джукановича обвинило российских агентов и сербских националистов. Москва отвергла подобные обвинения как абсурдные.

После вторжения России в Украину в прошлом году Черногория присоединилась к санкциям ЕС против Москвы и выслала ряд российских дипломатов. Кремль внес Черногорию в список недружественных стран.

(Обложка) Александр Вазович в Подгорице Под редакцией Дэвида Гудмана, Филиппы Флетчер и Мэтью Льюиса

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