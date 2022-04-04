Бывший олимпиец столкнулся с критикой со стороны спортсмена, выступающего за Украину, после того, как заявил, что российских спортсменов нельзя запрещать соревноваться

Бывший олимпийский чемпион Симон Фуркад заявил, что отстранение российских спортсменов от спорта было неправильным.

По его словам, это наказывает людей за то, в чем они «не виновны».

Бывший олимпийский спортсмен подвергся критике после того, как заявил, что запрет российским спортсменам заниматься спортом из-за вторжения страны в Украину является неправильным.

Международная федерация биатлона (IBU) приостановила деятельность Федерации биатлона России (СБР), а также Федерации биатлона Беларуси (БиФБ) на прошлой неделе, заявив, что две страны Гуманитарные обязательства федераций-членов были нарушены.

В ответ на эту новость Симон Фуркад, выступавший за Францию ​​на зимних Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов, В интервью российскому государственному СМИ «Матч ТВ» Что, запрещая российским и белорусским спортсменам, Международный союз слепых наказывал людей за то, в чем они «не виновны».

37-летний спортсмен также подчеркнул, что организация и другие спортивные руководящие органы по всему миру ранее не применяли санкции к спортсменам из других стран или действиям их страны.

«Посмотрите на Китай, где остро стоит проблема уйгуров, — сказал он. — Однако Олимпиаду они провели». «Почему МОК молчал по этому поводу?

«Права человека не соблюдаются в Катаре, который является следующей страной-организатором чемпионата мира по футболу. Да, сейчас люди гибнут в Украине. Но они гибнут и в Сирии, и в Йемене. Почему Международная транспортная ассоциация не приняла таких решений это относится к России, а вы относитесь ко всем остальным».

«Мы все друзья. Мы биатлонная семья», — добавил он.

Комментарии Forcade вызвали гневную реакцию украинского биатлониста Дмитрия Педрочного, который в настоящее время воюет в украинской армии.

«Прежде всего, Мартин и Саймон, черт вас побери», — написал Педрочный в Instagram в субботу. Примечательно, что Мартин является старшим братом Саймона Форкейда, пятикратного олимпийского чемпиона и одного из величайших спортсменов в истории.

Мартен Фуркад на момент публикации Педрочного публично не комментировал, должны ли российские спортсмены участвовать в соревнованиях.

«Я надеюсь, что ваши дети никогда не почувствуют ту боль, которую испытали украинские дети. Дети, которые покинули свои дома, которые почувствовали звуки взрывов, и видели, как кричат ​​их матери и как убивают их детей».

Он продолжил: «С начала войны только один российский спортсмен написал мне, чтобы сказать, что ему стыдно за то, что делает его страна, но он боится за себя и свою семью, и поэтому не выражает поддержку своих болельщиков. .

«Для меня молчание российских и белорусских спортсменов означает, что они сделали свой выбор в пользу войны. Мне совсем не жаль, что они не присутствовали ни на одном международном соревновании».

Далее Педрочный сказал, что сожалеет о том, что голосовал за Мартена Фуркада на недавних выборах в комитет спортсменов Международного олимпийского комитета, и назвал двух мужчин «глупыми людьми».

Пост, опубликованный Дмитрием Пидручным (@dmytro.pidruchnyi)

С тех пор на Педрочного откликнулись оба брата Форкейд.

Комментируя пост Педрочного, Мартен Фуркад написал: «Я понимаю ваш гнев и печаль, но не позволяйте вам оскорблять кого-то из-за того, что вы не согласны с тем, что сказал его брат!

«Если вы пропустили, меня зовут Мартин, и в последнее время у меня не было интервью».

Комментарий, похоже, с тех пор был удален.

Позже Симон Фуркад защищался в Instagram, заявив, что придерживается своего заявления о несправедливости исключения российских спортсменов из соревнований, но добавил, что никоим образом не поддерживает войну или Россию.

«Я не поддерживаю войну и не поддерживаю российское правительство!» — он написал.

«Да, я сказал, что не поддерживаю это решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований, потому что считаю его полностью контрпродуктивным и очень лицемерным».

«Большинство российских спортсменов против войны, но по правде говоря, они не могут этого сказать!»